Tulevan Nintendo Direct -tapahtuman huhutaan debytoivan jännittäviä nimikkeitä

Liikkuvat huhut, että Nintendo isännöi Nintendo Direct -tapahtumaa tulevalla viikolla, vaikka virallista vahvistusta ei ole tehty. Spekulaatioiden mukaan tapahtumassa esitellään useita ensimmäisen osapuolen pelejä, mukaan lukien Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns ja WarioWare: Move It.

Yksi asia, josta ei kuitenkaan keskustella tapahtuman aikana, on kauan odotettu Switch 2, suositun kannettavan konsolin seuraaja. Tästä huolimatta kulissien takana näyttää siltä, ​​​​että Nintendo on työstänyt prototyyppikonsolia, jota he esittelivät kehittäjille äskettäisessä Gamescom-tapahtumassa.

Osallistujat saivat kurkistaa The Legend of Zelda: Breath of the Wildin uudistettuun versioon, joka sisältää päivitetyn laitteiston. Tämän uuden laitteiston yksityiskohdat ovat tällä hetkellä tuntemattomia.

Tällä hetkellä kaikki alkuperäisen Nintendo Switchin versiot saavat virtansa Nvidia Tegra X1 -sirusta, joka julkaistiin alun perin vuonna 2015. Vaikka jotkin uudemmat versiot on varustettu X1+-sirulla vuodesta 2019 alkaen, joka tarjoaa paremman akun keston, suorituskyky pysyy samana. .

Tegra X1 -sirua pidetään vanhentuneena, ja siinä on neljä Cortex-A57-ydintä 1.02 GHz:llä ja neljä A53-ydintä sekä GTX 900 -sukupolven Maxwell-pohjainen GPU. Lisäksi se on yhdistetty vanhaan LPDDR4-RAM-muistiin, joka tarjoaa 4 Gt muistia. Verrattuna nykyaikaisiin älypuhelinsiruihin Tegra X1 -siru jää suorituskyvyltään jälkeen.

Vastaamaton kysymys on, onko Nintendo tehnyt yhteistyötä Nvidian kanssa Switch 2:n osalta vai ovatko he valinneet toisen laitteistotoimittajan. Vain aika näyttää.

Nintendo Switch 2:n odotettu julkaisupäivä on vuoden 2024 lopulla, ja virallinen paljastus tapahtuu todennäköisesti ennen sitä. Kun tarkastellaan alkuperäistä Switchiä, se esiteltiin ensimmäisen kerran nimellä "NX" maaliskuussa 2015, se sai täydellisen ilmoituksen lokakuussa 2016 ja julkaistiin lopulta maaliskuussa 2017.

Lähteet:

– [1]