Tekoälyn hyödyntäminen huumeiden löytämisen ja biologisten tutkimusten mullistamiseen älykkäällä ECLIPSE Ji -kuvausjärjestelmällä

Nikon Instruments Inc. on äskettäin julkistanut uusimman innovaationsa lääkekehityksen ja biologisten tutkimusten alalla: älykkään kuvantamisjärjestelmän "ECLIPSE Ji". Tämä huippuluokan järjestelmä yhdistää tekoälyn (AI) kehittyneisiin kuvantamisominaisuuksiin, joka automatisoi solukuvien hankinnan ja analysoinnin ja virtaviivaistaa syöpää ja hermostoa koskevia tutkimustyönkulkuja.

"ECLIPSE Ji" sisältää mikroskoopin suunnittelun ilman okulaareja, ja yhdistettynä NIS-Elements SE -kuvausohjelmistoon mahdollistaa standardoidut analyysit, jotka suorittavat kuvanoton, analyysin ja tietojen näyttämisen. Tekoälyteknologian integrointi kuvantamisjärjestelmään mahdollistaa yleisten tehtävien automatisoinnin kuvien hankinta- ja analysointityönkuluissa, jolloin tutkijat voivat keskittyä luovempiin toimintoihin, kuten uusien hypoteesien kehittämiseen saatujen tietojen perusteella.

Yksi "ECLIPSE Ji" -laitteen pääominaisuuksista on kyky automatisoida mikroskoopin toiminnot tekoälyllä, mikä parantaa tehokkuutta näytteen tunnistamisesta tietojen visualisointiin. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti asentaa kaivolevyn järjestelmään, valita määrityksen ja syöttää perustiedot. Tekoäly määrittää sitten automaattisesti tarkennus- ja valotusolosuhteet, hankkii ja analysoi kuvat ja näyttää kyseiseen määritykseen tarvittavat tiedot. Tämä mikroskoopin toimintojen automatisointi ei ainoastaan ​​ylläpidä johdonmukaisia ​​ja tehokkaita työnkulkuja, vaan myös eliminoi erikoistiedon tarpeen kuva-analyysialgoritmien rakentamisessa.

Älykäs kuvantamisjärjestelmä tarjoaa myös parannetut tiedon analysointiominaisuudet. Sen intuitiivisen graafisen käyttöliittymän ansiosta käyttäjät voivat helposti visualisoida tilastot yksittäisistä soluista populaatioihin. Järjestelmä mahdollistaa väestötason trendien visualisoinnin ja tallentamisen sekä populaatiosta eri tavalla käyttäytyvien "poikkeamien" analysoinnin. "ECLIPSE Ji" on varustettu laajalla valikoimalla työkaluja tiedon analysoinnin tukemiseen, ja se edistää tutkimus- ja kehitystyön tehokkuutta ja nopeuttamista.

Laitteiston skaalautuvuuden ja joustavuuden osalta "ECLIPSE Ji" on laajennettavissa erilaisiin tutkimustarpeisiin. Se on yhteensopiva lisäjärjestelmien, kuten AX-konfokaalimikroskoopin ja muiden erittäin herkän mikroskoopin digitaalikameroiden kanssa. Lisäksi voidaan helposti asentaa lava-inkubaattori viljeltyjen solujen tarkkailua varten. Järjestelmän laajennettavuus tukee monenlaisia ​​sovelluksia rutiinitehtävistä soveltavaan tutkimukseen.

"ECLIPSE Ji" tarjoaa edistyneitä toimintoja, mutta siinä on myös all-in-one-muotoilu, joka lisää joustavuutta työpöydän sijoittamisessa. Toisin kuin perinteiset fluoresoivat kuvantamisjärjestelmät, jotka vaativat pimeän huoneen tai erityisen kotelon, "ECLIPSE Ji" pystyy suorittamaan fluoresoivaa kuvantamista normaaleissa laboratoriovaloolosuhteissa. Mikroskooppi on sijoitettu laatikkomaiseen kanteen, joka suojaa näytettä huoneen valolta ja maksimoi kuvanlaadun. Integroidun valonlähteen ja digitaalikameran ansiosta järjestelmän kompakti muotoilu pienentää kokonaismittoja.

Nikon Instruments Inc. on tunnistanut lääkekehityksen tuen merkittäväksi kasvun veturiksi ja on sitoutunut parantamaan uusien lääkekandidaattien arvioinnin tarkkuutta ja tehokkuutta. "ECLIPSE Ji" on tehokas työkalu, joka käyttää tekoälyä nopeuttamaan lääkekehityksen ja biologisten tutkimusten tutkimusta ja kehitystä. Edistyneiden kuvantamisominaisuuksiensa ja automatisoitujen työnkulkujensa ansiosta tämä älykäs kuvantamisjärjestelmä on valmis mullistamaan alan.

Määritelmät:

– AI: tekoäly

– Määritys: Biologisten vasteiden arviointi viljeltyjä soluja käyttäen

– NIS-Elements SE: Nikonin kuvantamisohjelmisto

Lähde: Nikon Instruments Inc.