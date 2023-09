Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS nyt saatavilla konsolille

Konsolipelaajat voivat nyt kokea Puppet Combon ja Black Eyed Priestin kehittämän Night At the Gates of Hell -elokuvan pelottavan jännityksen. Aiemmin PC:lle julkaistu peli on nyt saatavilla PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle ja Nintendo Switchille.

Lucio Fulcin ja Bruno Mattein italialaisista zombie-elokuvista sekä PS1-aikakauden verisuonista ja neondiskon tunnelmasta inspiroima Night At the Gates of Hell on Survival Horror FPS, joka upottaa pelaajat post-apokalyptiseen maailmaan.

Päähenkilö David on hiljainen mies, joka menetti hiljattain puolisonsa ja asuu merenranta-asunnossaan. Yhtäkkiä hänen kaupunkinsa valtaa zombiepesäke, joka pakottaa Davidin luopumaan normaalista elämästään ja tarttumaan aseisiin epäkuolleiden laumoja vastaan.

Selviytyäkseen ja lopulta paljastaakseen totuuden maailmanlopun takana, pelaajien on ratkaistava pulmia, etsittävä resursseja ja käytettävä erilaisia ​​aseita zombien strategiseen eliminointiin. Fulcin teosten tapaan ainoa tapa saada nämä hirviöt alas on ampua tarkasti päähän.

Peli tarjoaa jännittävän ja intensiivisen kokemuksen, kun pelaajat navigoivat tuhoutuneen kaupungin halki ja kohtaavat matkan varrella muita selviytyjiä. Yhteistyö ja tiimityö ovat välttämättömiä haasteiden voittamiseksi ja rohkeaseen pakoon pääsemiseksi.

Jos olet PC-pelaaja, Night At the Gates of Hell on edelleen saatavilla Steamissa pelinautinoksi.

Lähteet: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Määritelmät:

– Survival Horror FPS: Videopelilaji, joka yhdistää selviytymiskauhua ja ensimmäisen persoonan ammuntapeliä, jossa pelaajien on navigoitava uhkaavassa ja vaarallisessa ympäristössä taistellessaan vihollisia vastaan.

– Lucio Fulci: italialainen elokuvaohjaaja, joka tunnetaan työstään kauhugenressä, erityisesti zombieelokuvissa.

– Bruno Mattei: italialainen elokuvaohjaaja, joka tunnetaan panoksestaan ​​italialaisessa hyväksikäyttöelokuvassa, mukaan lukien zombie-elokuvat.