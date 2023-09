Santa Cruz esittelee Heckler SL:n: kevyen eMTB:n 150 mm:n matkalla

Santa Cruz on tullut kevyiden sähköisten maastopyörien markkinoille Heckler SL:n lanseerauksen myötä. Tässä uudessa pyörässä on 150 mm:n takapyörän liike, ja se on suunniteltu ajamaan koko vuorella. Se on varustettu Fazuan Ride 60 -moottorilla ja integroidulla 430 Wh:n akulla, joka tarjoaa vauhtia ylös mäkiä. Heckler SL on suunnattu niille, jotka haluavat enemmän polkupyörän kaltaisen kokemuksen pienellä lisäavulla nousuissa.

Heckler SL:n ytimessä on Fazua Ride 60 -sähköpyörämoottori, joka tuottaa 60 Nm:n maksimivääntömomentin ja 450 W huipputehon. Moottorissa on kolme tehoasetusta – Breeze, River ja Rocket – joita voidaan mukauttaa Fazuan sovelluksessa. Akun kesto ja tehoasetukset näkyvät yläputken LED-näytöllä, jossa on myös USB-C-portti laitteiden lataamista varten.

Santa Cruz väittää, että Heckler SL pienemmällä ja kevyemmällä moottorilla ja 430 Wh akulla tarjoaa saman kantaman kuin täysitehoinen eMTB 630 Wh akulla. Ei irrotettava akku eliminoi salpojen tai kansien tarpeen, mikä johtaa kompaktiin alasputkimalliin, jolla on pienempi sisähalkaisija.

Heckler SL on saatavana viidessä koossa, pienestä erittäin suureen, ja viisi kokoonpanovaihtoehtoa. Hinnat alkavat 6,699 11,999 punnasta ja nousevat XNUMX XNUMX puntaa. Kansainvälistä hintaa ei ole vielä vahvistettu.

Kaiken kaikkiaan Santa Cruzin Heckler SL tarjoaa ajajille kevyen eMTB-vaihtoehdon, jossa on tarpeeksi tehoa ja kantamaa minkä tahansa vuoren valloittamiseen, säilyttäen silti perinteisen polkupyörän tuntuman ja ajettavuuden.

Määritelmät:

– eMTB: Sähköinen maastopyörä, joka on varustettu moottorilla polkemista varten.

– Vääntömomentti: Voiman mitta, joka saa kohteen pyörimään akselin ympäri.

– Wh: wattitunti, akkujen ja sähköjärjestelmien energian mittayksikkö.

– USB-C: Universal Serial Bus (USB) -liitäntä, joka tukee nopeampaa tiedonsiirtoa ja suurempaa tehoa.

– LED: valoa emittoiva diodi, elektroniikkalaitteissa yleisesti käytetty valonlähde.

Lähde: [Lähteen nimi]