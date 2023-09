Uusi Nintendo-ohjainpatentti ehdottaa korjausta Joy-Con-drift-ongelmaan

By

Yhdysvaltain patenttiviraston hiljattain julkaisema patentti osoittaa, että Nintendo saattaa harkita pysyvää ratkaisua pitkään jatkuneeseen Joy-Con drift -ongelmaan. Joy-Con drift on ongelma, jossa Nintendo Switch -konsoli reagoi Joy-Con-ohjainten haamuliikkeeseen. Tämä ongelma on aiheuttanut suurta turhautumista Switchin omistajille konsolin julkaisusta vuonna 2017 lähtien, mikä on johtanut ryhmäkanteisiin ja Nintendon anteeksipyyntöön.

Patentissa ehdotetaan "vastusosan" käyttöä magnetorheologisella nesteellä, joka muuttaa viskositeettia magneettikentän voimakkuuden perusteella. Tämä neste toimisi vastuksena, kun säädintä siirretään. Pelien kirjoittaja ja saavutettavuuden puolestapuhuja Laura Kate Dale ilmaisi toiveensa, että tämä patentti tarkoittaa, että Nintendo työskentelee Joy-Consissa, jotka hyödyntävät magnetismia estämään ajautumista. Toiset kuitenkin spekuloivat, että patentti voisi vihjata Nintendon ottavan käyttöön analogiset voimapalautteet, jotka ovat samanlaisia ​​kuin PS5:llä.

Dale korosti myös järjestelmätason esteettömyysvaihtoehtojen merkitystä vammaisille pelaajille. Jos Nintendo sisällyttäisi digitaaliseen kauppaan ominaisuuksia, kuten järjestelmätason värisokeussuodattimet ja esteettömyystunnisteet, se tekisi Switchillä pelaamisesta helpompaa ja kattavampaa.

Lisäksi patentti on herättänyt huhuja odotetusta Nintendo Switch 2:sta, jonka huhutaan julkaistavan vuonna 2024. Switch 2:n uskotaan sisältävän parannettua suorituskykyä ja DLSS-tyylistä parannusta kehysnopeuksien ja resoluution parantamiseksi.

Nähtäväksi jää, toteuttaako Nintendo patentissa esitetyt ideat ja miten, mutta mahdollisuus saada pysyvä korjaus Joy-Con driftille on rohkaiseva uutinen Switchin omistajille. Nintendo ei ole vielä antanut virallista kommenttia patentista.

Lähde: Yhdysvaltain patenttivirasto