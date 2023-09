Google Camera 9.0 -päivitys tuo uusia ominaisuuksia Pixel-puhelimiin

Google Kamera -sovelluksen versio 9.0 on julkaistu uudella käyttöliittymällä ja tiloilla. Alun perin tuleville Pixel 8:lle ja Pixel 8 Prolle ilmestynyt päivitys on nyt alkanut siirtyä muihin Pixel-laitteisiin. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että päivitys vaatii Android 14:n, koska se vaatii Android SDK 34:n vähimmäisvaatimuksena.

Päivitys jaettiin Google News Telegram -kanavalla sekä APK-tiedosto, jonka käyttäjät voivat asentaa Pixel-puhelimiinsa. On huomattava, että tämä päivitys saattaa toimia vain laitteissa, joissa on Android 14 Beta, koska Android 14:n vakaa versio ei ole vielä saatavilla.

Joihinkin Google Camera 9.0:n uusiin ominaisuuksiin kuuluu kytkin, jolla voit helposti vaihtaa valokuva- ja videotilojen välillä, kullekin tilalle erityiset kuvaustilat, pyyhkäisyeleillä käytettävät pika-asetukset ja uudelleen suunniteltu asettelu, jossa on käännettävä galleria ja selfie-painikkeet. Päivitys sisältää myös uuden teemakuvakkeen.

Tämän päivityksen versionumero on 9.0.115.561695573.37. Android 14 -vaatimuksen perusteella on todennäköistä, että tämän kamerapäivityksen virallinen julkaisu tulee samaan aikaan Pixel 8:n julkaisun kanssa tai kun vakaa Android 14 tulee saataville. Ei ole selvää, mistä tämä versio on peräisin, mutta se on nyt ladattavissa.

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan uutta Google Camera 9.0:aa, voit ladata sen Google News Telegram -kanavan antamasta linkistä.

Lähteet: Google News (Telegram)