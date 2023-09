Treasury julkaisee ehdotetut määräykset digitaalisten omaisuuserien liiketoimien raportoinnista

By

Infrastruktuuriinvestointeja ja työpaikkoja koskevan lain (IIJA) mukaisten tietoraportointia ja digitaalisten omaisuuserien liiketoimien perusteiden määrittämissääntöjä selventävien asetusehdotusten julkistamista on pidetty myönteisenä askeleena kryptoekosysteemin ymmärtämisessä. Lähes kaksi vuotta sitten voimaan tullut IIJA asetti raportointivaatimukset digitaalisten omaisuuserien liiketoimille, ja sen tavoitteena on määrittää vastuu tietojen toimittamisesta IRS:lle ja kryptovaluutta-asiakkaille. Esiin nousi kuitenkin huolta lakiesityksen "digitaalisen omaisuuden välittäjien" määritelmän laajasta ulottuvuudesta.

Näiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi IRS lykkäsi digitaalisen omaisuuden välittäjien säännösten täytäntöönpanoa lopullisten määräysten antamiseen asti. Lopulta elokuun lopussa julkaistiin asetusehdotukset, jotka selventävät, mitä IRS odottaa välittäjiltä. Säännösten tarkoituksena on yksinkertaistaa veroilmoitustaakkaa ottamalla käyttöön kehys, jossa yksityishenkilöt saavat välittäjältä lomakkeen, jossa on yksityiskohtaiset tiedot heidän liiketoimistaan ​​ja voitoistaan ​​tai tappioistaan ​​verotusta varten.

Ehdotetut määräykset määrittelevät digitaalisen omaisuuden välittäjät henkilöiksi, jotka tarjoavat helpottavia palveluita digitaalisen omaisuuden myyntiin edellyttäen, että heillä on keinot tietää myytävän osapuolen henkilöllisyys ja kaupan luonne. Keskitetyt vaihdot sisältyvät määritelmään odotetusti. Digitaalisten omaisuuserien lompakon tarjoajiin ja hajautettuihin rahoitusprotokolliin liittyy kuitenkin epävarmuutta. Ero on autonomian asteessa ja inhimillisen valvonnan puutteessa.

Lompakon tarjoajia, jotka rajoittuvat tarjoamaan yksityisiä ja julkisia avaimia, ei pidetä välittäjinä. Jos he kuitenkin tarjoavat lisäkauppapalveluita, ne voivat kuulua välittäjän määritelmän piiriin. Säännöksissä otetaan käyttöön myös monitekijätesti hajautettujen protokollien autonomian määrittämiseksi. Tämä testi on julkisten kommenttien kohteena 60 päivän kommenttijakson aikana.

Ehdotetuista asetuksista puuttuu erityisesti maininta erityisestä lomakkeesta digitaalisten omaisuuserien liiketoimien raportoimiseksi. Uskotaan kuitenkin, että uusi lomake otetaan käyttöön välittäjien vaatimien tietopisteiden keräämiseksi. Säännöksissä asteittain raportointivaatimuksia edistetään vapaaehtoisen noudattamisen edistämiseksi ennen kuin pannaan täytäntöön pakollinen bruttotulojen ja mukautettujen kustannusten ilmoittaminen.

Ehdotetut määräykset ovat yleisesti ottaen tervetulleita positiivisena kehityksenä veromaailmassa, mikä tuo selkeyttä hieman haastavaan tilaan sekä veronmaksajille että verohallinnolle. Säännökset vastaavat myös Treasuryn lähestymistapaa muilla aloilla, kuten pankkisalaisuuslaki.

Julkinen sääntömääräystilaisuus on suunniteltu pidettäväksi 7. marraskuuta, ja seuraavana päivänä on mahdollista järjestää toinen kuuleminen suuren määrän puhujia varten. Säännösten tavoitteena on tarjota vankka perusta digitaalisten omaisuuserien liiketoimien raportoinnille ja varmistaa johdonmukainen veron noudattaminen kryptoekosysteemissä.

Määritelmät:

– Infrastruktuuriinvestointeja ja työpaikkoja koskeva laki (IIJA): Marraskuussa 2021 annettu laki, joka ottaa käyttöön digitaalisten omaisuuserien liiketoimien raportointivaatimukset.

– Digitaalisen omaisuuden välittäjä: henkilö tai yhteisö, joka tarjoaa helpottavia palveluja asiakkaiden digitaalisten omaisuuserien myyntiin.

Lähde: Checkpoint Edge