Steam luokittelee Overwatch 2:n ja NBA 2K24:n vuoden huonoimmiksi peleiksi

By

Steam on äskettäin nimennyt Blizzardin Overwatch 2:n ja 2K Sportsin NBA 2K24:n vuoden ensimmäiseksi ja toiseksi huonoimmaksi peliksi käyttäjien arvostelujen perusteella. Overwatchin 183,780 165,573 Steam-arvostelusta 2 24 on negatiivisia. Vastaavasti NBA 8K3,135, joka julkaistiin 3,523. syyskuuta, on saanut XNUMX XNUMX negatiivista arvostelua yhteensä XNUMX XNUMX arvostelusta.

Overwatch 2:n negatiiviset arvostelut johtuvat pääasiassa mikrotransaktioiden esiintymisestä. Peli sijaitsi alun perin Blizzardin verkkokaupassa Battle.netissä, jonne käyttäjät eivät voineet jättää palautetta. Kuitenkin, kun Overwatch julkaistiin Steamissä elokuussa, pelaajat saivat vihdoin tilaisuuden ilmaista tyytymättömyytensä mikrotransaktioihin. Kielteisestä palautteesta huolimatta Overwatch 2 on edelleen paikalla Steamin 50 eniten pelatun pelin joukossa lähes 30,000 XNUMX samanaikaisen käyttäjän kanssa. Vaikuttaa siltä, ​​että vaikka jotkut pelaajat eivät pidä pelin suunnasta, he nauttivat silti sen pelaamisesta.

Toisaalta NBA 2K24 on saanut kritiikkiä paitsi sen mikrotransaktioista, myös sen laimeasta grafiikasta ja pelattavuudesta. Pettyneet fanit sanovat, että tämä pettymys ei ole uusi, sillä myös NBA 2K -sarjan aiemmat osat ovat olleet pettymys. Itse asiassa vuoden 2020 julkaisu, NBA 2K21, leimattiin "mobiilikäyttöön vapaaksi pelattavaksi huijaukseksi", ja vuoden 2021 julkaisua, NBA 2K22, kritisoitiin "yhdeksi valtavaksi shakedowniksi". Pelaajat ilmaisevat turhautuneisuuttaan jatkuvaan mikrotransaktioihin, jotka ovat olleet osa sarjaa NBA 2K13:sta lähtien.

Kielteisistä arvosteluista huolimatta sekä Overwatch 2:lla että NBA 2K24:llä on edelleen uskollisia faneja. Pelaajien esittämä kritiikki ja pettymys kuitenkin osoittavat, että näiden pelien tulevissa iteraatioissa saattaa olla tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia peliyhteisön luottamuksen ja tyytyväisyyden palauttamiseksi.

Lähteet:

– [Lähde 1]

– [Lähde 2]

– [Lähde 3]