NBA 2K24 saa vastaiskua PC-pelaajilta, siitä tulee toiseksi huonoimmin arvioitu peli Steamissä

Äskettäin julkaistu NBA 2K24, 2K:n kehittämän pitkäkestoisen koripallosarjan uusin osa, on kohdannut kovaa kritiikkiä PC-pelaajilta, mikä on johtanut negatiivisten arvostelujen tulvaan Steamissa. Tämän seurauksena peli on nyt toiseksi huonoimmin arvioitu peli alustalla, heti Overwatch 2:n jälkeen, Steam 250:n mukaan.

Vastareaktio johtuu siitä, että NBA 2K24:n PC-versio perustuu pelin PlayStation 4- ja Xbox One -versioihin kehittyneempien PlayStation 5- ja Xbox Series X/S -versioiden sijaan. Tämä päätös on jättänyt PC-version visuaalisesti puutteellisen ja vailla merkittäviä parannuksia viime vuoden julkaisuun verrattuna. Lisäksi tietyt uudempien konsoliversioiden yksinomaiset ominaisuudet puuttuvat PC-versiosta.

Esimerkiksi pelin virallisella verkkosivustolla korostetaan ominaisuuksia, kuten ProPLAY, joka yhdistää saumattomasti todellista NBA-materiaalia NBA 2K24 -peliin, sekä henkilökohtainen uratila nimeltä The W. Valitettavasti nämä ominaisuudet ovat vain PlayStation 5- ja Xbox-pelaajien käytettävissä. Series X/S, joten PC-pelaajat jäävät ulkopuolelle.

Steamin arvostelut ilmaisevat pelaajien jakaman pettymyksen. Monet huomauttavat, että pelattavuus ja animaatiot pysyvät suurelta osin ennallaan aiemmista iteraatioista. Yksi pelaaja toteaa: "Päävalikko ja puiston tekstuurit näyttävät edelleen erittäin halvoilta, kuten aina." Toisessa arvostelussa korostetaan PC-version ponnistelun puutetta, kun sitä verrataan konsoliversioon ja ilmaistaan ​​turhautumista menetettyjen mahdollisuuksien johdosta nostaa se seuraavan sukupolven versioiden tasolle.

Kritiikkiä on myös kohdistettu mikrotransaktioiden sisällyttämiseen NBA 2K24 -peliin, josta pelaajat ovat jo maksaneet täyden hinnan. Negatiiviset kommentit alustoilla, kuten Reddit, mainitsevat, kuinka peli käyttää erilaisia ​​​​mikrotransaktiotaktiikoita, mikä lisää pelaajien tyytymättömyyttä entisestään.

Toistaiseksi 2K ei ole käsitellyt PC-versiota koskevia ongelmia tai antanut mitään tietoa mahdollisista päivityksistä pelin parantamiseksi.

Määritelmät:

– Mikrotransaktiot: Pelin sisäiset ostot, joiden avulla pelaajat voivat ostaa virtuaalisia hyödykkeitä tai ominaisuuksia oikealla rahalla.

– PlayStation 4 (PS4): Sonyn kehittämä pelikonsoli.

– Xbox One: Microsoftin kehittämä pelikonsoli.

– PlayStation 5 (PS5): Sonyn uusin pelikonsoli, joka seuraa PS4:ää.

– Xbox Series X/S: Microsoftin uusimmat pelikonsolit, jotka seuraavat Xbox Onea.

