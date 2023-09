Nora: Valoisa ja tilava etuajokoti

Nora by Calbridge Homes on 2,013 XNUMX neliöjalan etuvetoinen yhden perheen koti, joka esittelee luonnonvalon merkitystä kodin suunnittelussa. Tämä Firesidessa, Cochranessa sijaitseva mallitalo on suunniteltu maksimoimaan auringonvalo, erityisesti sen pääkerroksessa.

Noran avoimessa päätasossa on avoimet portaat ja valon vapaata virtaamista mahdollistava kaidetyyli. Hyvin sijoitetut ikkunat, myös suuren huoneen nurkan kahdella puolella, tuovat lämpöä ja iloisen tunnelman tilaan. Itse suuri huone on kooltaan 13 jalkaa 14 jalkaa 10 tuumaa, ja siinä on kiehtova laatikon muotoinen takka tyylikkäällä täyskorkealla laattareunalla.

Keskeisellä paikalla sijaitsevassa L:n muotoisessa keittiössä saa sekä toiminnallisuutta että mukavuutta tarjoava saari, jossa on vähintään kolmen hengen ruokabaari. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kodinkoneet, mukaan lukien ranskalainen ovijääkaappi, lisäävät tilaan ripauksen nykyaikaisuutta. Kaappien runsaassa ja läpikäytävässä ruokakomerossa on runsaasti säilytystilaa, mikä varmistaa, että jokaiselle keittiön esineelle on oma paikka. Ruokakomero on yhteydessä mutahuoneeseen, josta pääsee autotalliin, mikä tekee päivittäistavarakaupan purkamisesta helppoa.

Toisessa kerroksessa, suuret ikkunat bonushuoneessa ja pääkylpyhuoneessa tarjoavat luonnonvaloa ja kauniit näkymät. Bonushuone on edessä ja tarjoaa näkymät etupihalle sekä aulaan avautuvan ominaisuuden, josta on näkymät aulaan. Kaksi toissijaista makuuhuonetta ovat samankokoisia, mikä poistaa lasten väliset kiistat nukkumisjärjestelyistä. Niitä tukee tilava kylpyhuone, jossa on pesuallas, jossa on kaksi pesuallasta täysleveän peilin alla.

Nora tarjoaa paitsi toimivan ja hyvin suunnitellun kodin myös valoisan ja kutsuvan asuintilan, joka maksimoi luonnonvalon edut.

