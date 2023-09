Digitaalisten teknologioiden merkitys intialaisten pienten ja keskisuurten yritysten kannalta

Digitaalisten teknologioiden roolista on tullut yhä tärkeämpi Covid-19-kauden aikana. Se on nyt yksi G20-ryhmän tärkeimmistä prioriteeteista, etenkin kun on kyse mikro-, pien- ja keskisuurista yrityksistä (MSME). Näiden yritysten osuus Intian bruttokansantuotteesta on noin 30 prosenttia, mikä tekee niiden omaksumisesta digitaalisen teknologian olennaisen tärkeää niiden kilpailukyvyn kannalta.

Kauppaministeri Piyush Goyalin esittämässä Jaipurin toimintakutsussa korostettiin tarvetta vahvistaa pk-yritysten pääsyä kaupan tietokantoihin ja tietoihin. Yksi tapa saavuttaa tämä on käyttää Geneven kansainvälisen kauppakeskuksen Global Trade Helpdeskiä. Pääministeri Narendra Modi korosti myös pk-yritysten merkitystä Teollisuus 4.0:n ja digitaalisen vallankumouksen aikakaudella. Niiden jatkuvan kasvun varmistamiseksi rajat ylittävien digitaalisten lähetysten vapaa liikkuvuus on elintärkeää.

Intia on jo edistynyt merkittävästi digitaalisissa muutoksissa, ohittaen kehittyneet taloudet sekä kotimaassa että viennissä. Vuosina 2016–17 Intia vei 89 miljardin dollarin arvosta digitaalisesti toimitettuja palveluita, ja sen osuus maailmanlaajuisesta arvioidusta digitaalisen kaupan viennistä kasvoi noin 400 % vuodesta 1995 vuoteen 2018. Intiassa ennustetaan olevan 800 miljoonaa internet-tilaajaa vuoden 2023 loppuun mennessä. yritykset ovat myös alkaneet ottaa digitaalisia palveluita osaksi toimintaansa.

Tuontipuoli ei jää jäljelle, sillä intialaiset pk-yritykset integroivat liiketoimintaansa digitaalisten palveluiden panoksia, kuten älypuhelinpohjaista markkinointia ja viestintää. Heidän tavoitteensa ovat markkinoiden kattavuuden laajentaminen ja asiakassuhteen syventäminen.

Eräs merkittävä artikkelissa esiin tuotu huolenaihe on velvollisuuksien moratorio. Maailman kauppajärjestö (WTO) hyväksyi vuonna 1998 maailmanlaajuista sähköistä kaupankäyntiä koskevan julistuksen, joka sisälsi kahden vuoden moratorion rajat ylittävien sähköisten lähetysten tulleille. Tämä moratorio on uusittu siitä lähtien kahden vuoden välein.

Vaikka Intia oli huolissaan mahdollisesta tullitulojen menetyksestä, moratorio on itse asiassa hyödyttänyt maan palveluvientiä ja -tuontia. Seuraava ministerikokous vuonna 2024 kuitenkin päättää moratorion kohtalosta, ja jos se lakkaa olemasta, se voi johtaa häiriöihin rutiininomaisessa rajat ylittävässä tiedonsiirrossa ja haitata MSME:n kasvua.

Tuoreen tutkimuksen mukaan rajat ylittävä digitaalinen lähetys hyödyttää pk-yrityksiä, mikä lisää työllisyyttä, lisää lisäarvoa ja lisää työn tuottavuutta. Kaikki toimet, jotka vaikeuttavat pk-yritysten pääsyä digitaalisiin tuontipalveluihin, kuten veronkorotukset, olisivat haitallisia ja estävät pienyritysten kasvua.

Tämän tutkimuksen poliittiset vaikutukset viittaavat siihen, että digitaalisten palveluiden tuontia vaikeuttavilla toimilla olisi kielteinen vaikutus Intian MSME-sektoriin. Pienyritysten tukemiseksi ja niiden laajentumisen mahdollistamiseksi poliittisten päättäjien tulisi toteuttaa politiikkaa, joka helpottaa, ei vaikeampaa ja kalliimpaa, pääsyä digitaalisten palveluiden, myös ulkomailta, saataviin. WTO:n päivystysmoratorion säilyttäminen toisi vakautta ja ennustettavuutta digitaalisille aloille maailmanlaajuisesti.

Kaiken kaikkiaan digitaalisten teknologioiden käyttöönotto on välttämätöntä Intian pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Rajat ylittävien digitaalisten lähetysten vapaa liikkuvuus ja tullien moratorion ylläpitäminen ovat ratkaisevan tärkeitä niiden kestävän kehityksen kannalta.

Määritelmät:

Pk-yritykset: mikro-, pienet ja keskisuuret yritykset

BKT: Bruttokansantuote

B2B: Business-to-Business

WTO: Maailman kauppajärjestö

Lähteet:

Lähdeartikkelissa ei ole URL-osoitteita.