Mortal Kombat Reboot tuo takaisin Nitaran, jonka ääni ja malli on Megan Fox

Warner Bros. Games on ilmoittanut, että Nitara, vampyyrisoturi, joka nähtiin viimeksi Mortal Kombat: Deadly Alliancessa vuonna 2002, palaa sarjaan tulevassa Mortal Kombat 1:ssä. Antaakseen faneille nopean virkistyksen siitä, kuka Nitara on , Warner Bros. on paljastanut, että hahmoa äänitetään ja mallinnetaan näyttelijä Megan Foxin mukaan, joka tunnetaan rooleistaan ​​elokuvissa Jennifer's Body ja Transformers.

Nitara, oudosta valtakunnasta kotoisin oleva vampyyriolento, on kuvattu sekä pahana että hyvänä, kun hän taistelee kansansa pelastamiseksi. Megan Fox ilmaisi kiintymyksensä hahmoon ja sanoi: "Hän on vampyyri, joka ilmeisesti resonoi mistä tahansa syystä." Fox kertoi myös, että hänen osallistumisensa Nitaran kuvaamiseen menee muutakin kuin pelkkä äänen tarjoaminen, ja sanoi: "[Nitara-näyttelijäsessiot] pakottavat minut koskettamaan itseni alueita, joihin en ole tyytyväinen. Minulla on ollut hauskaa tehdä sitä, ja se on saanut minut olemaan vapaampi itseni kanssa.

Tulevassa Mortal Kombat 1:ssä Nitara esittelee uuden ja ennennäkemättömän kuolemantapauksen. Traileri osoittaa, että Nitara käyttää viiden tuuman pitkiä kynsiään irrottaakseen vastustajansa suolistosta pitäen kiinni heidän sisälmyksissään kuin köysi samalla kun hänen lepakkosiipensä nostavat hänet ilmaan. Voimakkaalla potkulla hän lähettää vastustajansa kaatumaan, jolloin heidän lihansa putoaa jättäen jälkeensä vain särkyneen luurangon.

Fanit voivat odottaa kokevansa lisää Nitaran ainutlaatuista taistelutyyliä, kun Mortal Kombat 1 julkaistaan ​​19. syyskuuta PS5:lle, Xbox Series X/S:lle, Nintendo Switchille ja PC:lle. Premium- ja keräilyversioiden ennakkotilaajilla on kuitenkin pääsy ennakkoon 14. syyskuuta alkaen.

