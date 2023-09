Warner Bros. Games paljastaa uuden Mortal Kombat 1 -trailerin, jossa mukana Jean-Claude Van Damme

By

Warner Bros. Games on julkistanut Mortal Kombat 1:n uuden trailerin, joka esittelee Jean-Claude Van Dammen lisäyksen erityiseksi vaihtoehtona hahmolle Johnny Cagelle. Pelaajat, jotka ostavat pelin Premium Editionin, voivat avata tämän uuden skinin.

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun kuvamateriaalia Van Dammesta näytettiin Mortal Kombat -sarjan luojan Ed Boonin haastattelussa. Boon paljasti, että Van Dammen sisällyttäminen peliin oli unelmien täyttymys, ja totesi, että idea syntyi alun perin, kun ensimmäistä Mortal Kombat -peliä kehitettiin.

Boon selitti: "Tarkoituksenamme oli tehdä Van Damme: The Arcade Game. Halusimme itse asiassa nähdä sanat "Van Damme" pelissä. Otimme yhteyttä hänen tiimiinsä, mutta useista syistä se ei toiminut silloin. Tällä kertaa osuimme kuitenkin lottoon ja saimme hänet lopulta mukaan. Meillä on hänen äänensä ja hän tulee olemaan Johnny Cage -hahmo. Tämä on meille ehdoton täyden ympyrän hetki."

Van Dammen lisäksi äskettäin ilmoitettiin myös, että Megan Fox esiintyy Mortal Kombat 1:ssä Nitaran hahmona ja äänenä.

Erittäin odotettu peli julkaistaan ​​19. syyskuuta 2023, ja se on saatavilla PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle, Nintendo Switchille ja PC:lle Steamin ja Epic Games Storen kautta.

