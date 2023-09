Jean-Claude Van Damme debytoi Mortal Kombat 1:ssä

Äskettäisessä YouTube-ohjelmassa "Hot Ones" Mortal Kombat -sarjan luoja Ed Boon paljasti tulevan Mortal Kombat 1:n hahmon Johnny Cagen odotetun Jean-Claude Van Damme -skin. Tämä on merkittävä hetki. sarjassa, kuten tekijät olivat alun perin visioineet pelin kunnianosoituksena kuuluisalle kamppailutaiteilijalle ja näyttelijälle.

Boon selitti, että kun he kehittelivät ensimmäistä Mortal Kombat -peliä, he ottivat yhteyttä Van Dammen tiimiin nähdäkseen, olisiko hän kiinnostunut olemaan arcade-pelin päähenkilö. Valitettavasti he eivät tuolloin onnistuneet yrittäessään tehdä yhteistyötä hänen kanssaan. He onnistuivat kuitenkin varmistumaan Van Dammen osallistumisesta Mortal Kombat 1:een, ja tämä antoi oman äänensä hahmolle.

Sarjan fanit olivat innoissaan nähdessään ensimmäisen katseen Johnny Cagen Jean-Claude Van Dammen ihosta. Palaute on ollut ylivoimaisesti positiivista, ja monet ovat olleet yllättyneitä siitä, kuinka upealta se näyttää. Paljastus tapahtui Hot Ones -jakson aikana, jossa esiintyi Ed Boon, ja se näkyy videon kohdalla 5:50.

Tämä uutinen tulee pian sen jälkeen, kun ilmoitettiin, että näyttelijä Megan Fox esittää Outworld-vampyyri Nitaraa Mortal Kombat 1:ssä. Näiden jännittävien lisäysten ansiosta pelin odotukset jatkuvat.

– Kuva: First We Feast – Hot Ones (YouTuben kautta) / NetherRealm Studios, Warner Bros.