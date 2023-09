Mizuno esittelee kaksi uutta golfpalloa: RB Max ja RB 566

Mizuno on äskettäin julkistanut kaksi uutta golfpalloa: RB Maxin ja RB 566:n. RB Max on kaksiytiminen pallo, jolla on sama joustavuus kuin Mizunon kiertuepalloilla, sekä pehmeämpi sisäydin ja kiinteämpi ulkoydin. Se on suunniteltu keski- tai korkean swing-pelaajille, ja se tarjoaa pehmeämmän puristuksen ja korkeamman lennon verrattuna Tour-malleihin. RB Maxissa on myös kestävämpi ionomeerikuori. Toisaalta RB 566:ssa on edeltäjäänsä pehmeämpi ydin ja uusi kuoppamuotoilu paremman kantokyvyn takaamiseksi.

RB Max on suunnattu golfaajille, jotka haluavat kiertomatkan kaltaisen etäisyyspallon ilman korkeaa hintaa. Se sisältää Mizunon elite RB Tour- ja RB Tour X -palloissa olevia pallonopeusainesosia. Butadieenikumiytimessä on pehmeämpi mutta kimmoisa sisäydin, joka on kiedottu kiinteämmän ulkoytimen ympärille, mikä tarjoaa paremman nopeuden, laukaisun ja tuntuman keskivertogolfaajille, joiden swinginopeuksilla on keskimääräistä keskimääräistä suurempi. Vaikka se saattaa tarjota kiinteämmän tuntuisen verrattuna RB 566:een, RB Max tarjoaa silti paremman kestävyyden ja sopii amatööreille, joilla on hyvä mailanpäänopeus.

RB Max täyttää aukon Mizunon kaksiosaisten matalapaineisten golfpallojen, kuten RB 566, ja niiden monikerroksisten uretaanipäällysteiden, RB Tourin ja RB Tour X:n, välillä. Se tarjoaa kiinteämmän tunteen kuin RB Tour ja pyörii alempana. kuljettaja kuin RB Tour X, joka auttaa etäisyyttä ja vähentää akselin ulkopuolista pyörimistä. RB Max pyörii kuitenkin lyhyessä pelissä vähemmän kuin RB Tour- ja RB Tour X -pallot.

Kuten Mizunon kiertuepallot, RB Maxissa on kannessa kuoppatekniikka, joka vaikuttaa lentoon eri tavalla kuljettajan ja kiilalaukauksissa. Kun kuoppia on 20 % enemmän, kuoppien kuvio ja muotoilu muuttavat ilmavirtausta pallon ympärillä. Nopeammat heilahtelut, kuten kuljettajan laukaukset, tuottavat tehokkaamman ja korkeamman lennon, kun taas hitaammat heilahtelut, kuten kiilalaukaukset, tuottavat läpitunkevamman ja kontrolloidumman lennon.

Samaan aikaan RB 566 sopii kohtalaisen swing-pelaajille ja tarjoaa pehmeämmän tunteen. Pehmeät puristusrakenteet antavat anteeksi, vaikka pallon nopeutta ei maksimoida. 566 kuoppia, mukaan lukien mikrokuopat pääkuopissa ja tasaisilla alueilla, pitävät kuljetuksen alhaisemmilla nopeuksilla. Pienten kuoppien aerodynamiikka auttaa saavuttamaan korkeamman, suoremman lennon, mikä kompensoi pienet pallon nopeuden menetykset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Mizunon RB Max ja RB 566 ovat uusia lisäyksiä heidän golfpallovalikoimaansa. RB Max pyrkii tarjoamaan keskivertogolfaajille kiertomatkaa muistuttavan etäisyyspallon, jossa on parempi nopeus, laukaisu ja tuntuma. Se kattaa eron Mizunon kaksiosaisten matalapaineisten golfpallojen ja monikerroksisten uretaanipäällysteiden välillä. RB 566 tarjoaa pehmeämmän ratkaisun kohtalaisen swing-pelaajille, joka tarjoaa anteeksiantoa ja ylläpitää kantamista alhaisemmilla nopeuksilla kuopparakenteensa ansiosta. Molemmat uudet pallot tarjoavat ainutlaatuisia ominaisuuksia ja kohdistavat eri pelaajaprofiileihin.

