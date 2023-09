Minneapolis Digital Consultancy Livefront turvaa strategiset sijoitukset

Minneapolisissa toimiva digitaalinen konsultti- ja sovellusten valmistaja Livefront on ilmoittanut ostavansa "strategisen" sijoituksen denveriläiseltä pääomasijoitusyhtiöltä Rallyday Partnersilta. Tämä on Livefrontin ensimmäinen ulkopuolinen sijoitus yli 20 vuoden aikana, jonka yritys on toiminut. Kauppaa on kuvattu "strategiseksi kasvupääomasijoitukseksi", joka auttaa toiminnan laajentamisessa.

Rallyday Partnersin sijoituksen ja pääomaosuuden tarkkaa määrää ei ole julkistettu. Livefrontin toimitusjohtaja Mike Bollinger kuitenkin paljasti, että sijoitus tulee Rallyday Partnersin toisesta rahastosta, jonka arvo on noin 205 miljoonaa dollaria.

Kumppanuus Rallyday Partnersin kanssa nähdään Livefrontin mahdollisuutena parantaa maineensa huippuosaamisena ja sitoutumisena korkeisiin standardeihin. Investoinnin avulla yhtiö aikoo palkata lisää suunnittelu- ja suunnitteluasiantuntijoita sekä vahvistaa myyntiä ja markkinointia.

Rallyday Partners on ylpeä siitä, että se on "perustajista perustajille". Yrityksen johtajat pyrkivät tarjoamaan sellaista investointitukea, jota he toivoivat saavansa rakentaessaan omia yrityksiään.

Vuonna 2001 perustetulla Livefrontilla on kokemusta digitaalisten tuotteiden kehittämisestä merkittäville asiakkaille, kuten Samsung, Optum, Medtronic ja Minnesota Twins. Yritys on ollut useita kertoja Inc.-lehden listalla Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä. Livefrontin toimitusjohtaja Mike Bollinger on myös yksi teknologiauutissivuston tech.mn perustajista ja on johtanut yritystä sen perustamisesta lähtien.

Rallyday Partnersin johtava kumppani Nancy Phillips kiitti Bollingeria ja Livefrontia heidän kyvystään luoda korkeatasoinen kulttuuri ja koota huippumuotoilu-, tuote- ja suunnittelukykyjä. Livefront työllistää tällä hetkellä noin 90 henkilöä, joista suurin osa sijaitsee Minnesotassa ja osa on hajallaan 15 muussa osavaltiossa.

