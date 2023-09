Luujauhotilojen luominen Minecraftissa

Luujauho on hyödyllinen esine Minecraftissa, joka nopeuttaa satojen kasvua. Se voidaan saada joko valmistamalla se luista tai käyttämällä täysiä kompostoreita. Tässä artikkelissa tutkitaan kahta menetelmää luujauhon kasvattamiseksi Minecraftissa: viljelykasvien viljelymenetelmää ja luurankopuun menetelmää.

Luujauhotila viljelykasveilla

Yksi tapa saada luujauhoa automaattisesti on perustaa viljelytila ​​ja käyttää satoa kompostorien täyttämiseen. Sokeriruoko on paras sato tälle maatilalle, sillä sillä on 50 % mahdollisuus nostaa kompostorin tasoa yhdellä.

Tämän farmin luomiseksi pelaajien on asennettava kompostori, joka on yhdistetty säiliöihin ja arkkuihin. Näin varmistetaan, että kaikki viljat syötetään kompostoriin. Arkku on yhdistetty kolmeen suppiloon, joiden päällä on kolme kompostoria. Toinen kolmen suppilon sarja on sijoitettu näiden kompostorien päälle, ja kaivoskärrysuppilo kulkee kiskoja pitkin punakivipalalla.

Tilan toisessa osassa luodaan automaattinen sokeriruo'on katkaisija käyttämällä tarkkailulohkoja ja mäntälohkoja. Tarkkailijalohkot huomaavat sokeriruo'on kasvun ja aktivoivat mäntälohkot, jotka rikkovat sadon. Rikkoutuneet viljat imetään sitten miinavaunun suppiloon ja siirretään kompostoriin. Kun kompostori on täytetty kompostilla, luujauho uutetaan ja varastoidaan arkkuun.

Luujauhotila, jossa on Skeleton Spawner

Luurankot ovat vihamielisiä väkijoukkoja, jotka pudottavat luita kuoleman jälkeen. Näitä luita voidaan käyttää luujauhon saamiseksi. Luodakseen luujauhotilan, jossa on luurankoja, pelaajien on löydettävä kutenut luuranko vankityrmästä.

Kun luuranko on löydetty, pelaajien on laajennettava vankityrmän mittoja joka puolelta jättäen kutomalohko roikkumaan ilmaan. Kutevan lohkon päälle tulee asettaa laatta, jotta väkijoukot eivät pääse kutemaan sen päälle.

Seuraavaksi vettä voidaan lennättää ämpäristä huoneen toiselle puolelle tappamishuoneen luomiseksi. Tappahuoneen vastakkaiselle puolelle tulisi luoda toinen alue, jossa pelaajat voivat seisoa ja tappaa luurankoja helposti.

Tappamishuoneen päähän tulee asentaa suppilo ja rintakehäjärjestelmä keräämään kaikki pisarat kuolleista luurangoista. Lopuksi pelaajat voivat poistaa kaikki valonlähteet aloittaakseen luurankojen synnyttämisen. Luurangot virtaavat kohti tappamishuonetta, jossa pelaajat voivat helposti tappaa ne vahingoittamatta. Luurangojen pudottamat luut voidaan sitten helposti muuttaa luujauhoksi. Luujauhon lisäksi pelaajat saavat tältä tilalta myös jousia ja nuolia.

Nämä kaksi menetelmää tarjoavat tehokkaita tapoja viljellä luujauhoa Minecraftissa, mikä tekee viljelystä ja sadon kasvusta paljon nopeampaa ja helpompaa pelaajille.

Lähteet:

– Minecraft Wiki

- Minecraftin virallinen verkkosivusto