Veronica Beard isännöi muotiviikon illallisen Fotografiska-ravintolassa

Veronica Beard isännöi äskettäin muotiviikon illallista Fotografiskan Veronika-ravintolassa, hetkeä, jota brändi oli innokkaasti odottanut kolme vuotta. Illallinen pidettiin brändin syksyn kampanjan kunniaksi, ja sen isännöivät yhdessä Veronica Beardin perustajat Veronica Miele Beard ja Veronica Swanson Beard sekä Laura Brown. Tapahtumaan osallistui merkittäviä vieraita, kuten Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine ja Sutton Foster.

Ravintolan aulaa koristavat pinot painettuja sanomalehtiä, joissa oli kampanjakuvia ja brändin syksyn mantra: "Uusia: Naiset haluavat vaatteita, joita he voivat todella käyttää." Yksi vieraista Mindy Kaling ilmaisi ihailunsa brändiä kohtaan ja totesi, että hänen mielestään vaatteet ovat imartelevia ja täydellisiä hänen kirjailijan ja esiintyjän elämäntapaansa.

Illallisen pääruoan jälkeen tarjoilijat saapuivat jokaiseen pöytään avaimenperän hopealautasilla. Nämä avaimenperät voitiin lunastaa "takkitarkastuksessa" Veronica Beard -tunnuksella olevaan bleiseriin, jossa oli monogrammillinen taskuneliö. Vieraat, jotka haluavat ostaa lisää kappaleita brändistä, voivat vierailla myöhemmin tällä viikolla SoHo-putiikissa, jossa Laura Brown isännöi hyväntekeväisyystapahtumaa AIDS-järjestön (Red) hyväksi.

Illallisen aikana Veronica Swanson Beard puhui huoneeseen ja korosti, että brändi keskittyy näyttämään hyvältä, tuntemaan olonsa hyväksi ja tekemään hyvää. Hän ilmaisi kiitollisuutensa nykyhetkestä ja mahdollisuudesta juhlia syksyä. Veronica Miele Beard toisti tunteen ja totesi, että he uskovat, että on tärkeää saada muut tuntemaan olonsa hyväksi, samalla kun he näyttävät hyvältä ja tekevät hyvää.

Kaiken kaikkiaan Veronica Beardin muotiviikon illallinen Veronikassa oli juhlallinen tapahtuma, joka esitteli brändin syksyn kampanjaa ja toi yhteen merkittäviä vieraita muoti- ja viihdeteollisuudesta.

