Esittelyssä Xbox Mastercard: Luottokortti pelaamisen ystäville

Microsoft aikoo tuoda markkinoille jännittävän uuden tuotteen pelien harrastajille – Xbox Mastercardin. Tämä Barclaysin myöntämä vuosimaksuton luottokortti, joka on yksinomaan Xbox-testaajien saatavilla Yhdysvalloissa, tarjoaa pelaajille ainutlaatuisen mahdollisuuden ansaita pisteitä, jotka voidaan lunastaa Xbox-peleissä ja -lisäosissa.

Toisin kuin Microsoft Rewards, Xbox Mastercard toimii erillisenä palkintojärjestelmänä. Kortinhaltijat voivat ansaita yhden korttipisteen jokaista käytettyä 1 dollaria kohden, ja 1,500 15 korttipistettä vastaa 1 dollarin lahjakorttia, joka on lunastettava Microsoftin Xbox-verkkokaupassa. Lisäksi Xbox Mastercardin omistajilla on mahdollisuus ansaita viisi pistettä jokaisesta 1 dollarista, joka on käytetty Microsoft Storen verkkokaupan kelvollisiin tuotteisiin, sekä kolme pistettä jokaisesta suoratoistopalveluihin, kuten Netflixiin ja Disney Plusiin, sekä toimituspalveluihin, kuten Grubhub ja DoorDash.

Myös uusille korttijäsenille on tarjolla eksklusiivisia etuja. He voivat ansaita 5,000 50 pisteen bonuksen (vastaa XNUMX dollarin arvoa) ensimmäisen ostonsa jälkeen kolmen kuukauden Xbox Game Pass Ultimate -tilauksen lisäksi. Tämä kolmen kuukauden jäsenyys voidaan lahjoittaa jopa ystäville tai perheelle.

Xbox Mastercardissa on useita suunnitteluvaihtoehtoja, joista valita, ja se voidaan mukauttaa ainutlaatuisella pelaajatunnisteella. Syyskuun 21. päivästä lähtien Xbox Insiders Manner-Yhdysvalloissa, Alaskassa ja Havaijilla voi alkaa hakea tätä jännittävää luottokorttia.

On syytä huomata, että tämä on ensimmäinen kerta yli kymmeneen vuoteen, kun Microsoft tarjoaa Xbox-luottokortin. Aiemmin yritys tarjosi Xbox Live -tilaajille ilmaisen Xbox Live Diamond -kanta-asiakaskortin vuonna 2005, joka tarjosi alennuksia osallistuvilta jälleenmyyjiltä. Sonylla on myös samanlainen luottokortti, PlayStation-luottokortti, jonka avulla käyttäjät voivat kerätä pisteitä pelaamiseen liittyvistä ostoksista.

Xbox Mastercard on innovatiivinen tapa pelaajille ansaita palkintoja samalla kun he nauttivat suosikkiharrastuksistaan. Lukuisten etujensa ja eksklusiivisten tarjoustensa ansiosta tämä luottokortti on haluttu pelien harrastajien keskuudessa kaikkialla Yhdysvalloissa.

