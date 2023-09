Microsoft kattaa oikeudelliset vahingot tekoälyn luomaan sisältöön liittyvistä tekijänoikeusloukkausvaatimuksista

By

Microsoft on ilmoittanut, että se ottaa vastuun oikeudellisista vahingoista sen tekoäly-tuotteita käyttävien asiakkaiden puolesta, jos heidät haastetaan oikeuteen tällaisten järjestelmien tuottamaa tulosta koskevasta tekijänoikeusloukkausvaatimuksesta. Yhtiö ilmoitti, että se kattaa mahdolliset oikeudelliset riskit, jotka johtuvat kolmansien osapuolten vaateista niin kauan kuin asiakkaat käyttävät tuotteissaan sisäänrakennettuja "suojakaiteita ja sisältösuodattimia".

Generatiivisen tekoälytekniikan lisääntyvän käytön myötä on herättänyt huolta näiden järjestelmien kyvystä tuottaa sisältöä ilman asianmukaista viittausta alkuperäisiin tekijöihin. Microsoft, jonka kasvu on vahvasti riippuvainen GenAI:sta ja joka on sisällyttänyt teknologian erilaisiin tuotteisiin, kuten pilvipalveluihin, haku- ja yrityksen tuottavuusohjelmistoihin, pyrkii ratkaisemaan nämä huolenaiheet ja vahvistamaan luottamusta tekoälyn käyttöön.

Yhtiön Copilot Copyright Commitment laajentaa nykyisen immateriaalioikeuksien korvaussuojan erityisesti tekijänoikeusvaatimuksiin, jotka liittyvät Microsoftin tekoälyllä varustettujen avustajien Copilots ja Bing Chat Enterprise käyttöön. Tarjoamalla tämän suojan Microsoft pyrkii vähentämään todennäköisyyttä, että tekoäly palauttaa loukkaavaa sisältöä, ja suojella asiakkaitaan mahdollisilta oikeudellisilta vaikutuksilta.

Microsoftin keskittyminen tekoälyteknologiaan osoittaa sen sitoutumista innovaatioiden rajojen työntämiseen ja asiakkaiden auttamiseen eri toimialoilla. Tällä lupauksella, joka kattaa tekijänoikeusloukkauskanteiden oikeudelliset vahingot, yritys pyrkii tarjoamaan käyttäjille turvallisemman ympäristön, jolla he voivat hyötyä tekoälytekniikan ominaisuuksista.

