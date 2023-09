Meta esittelee uusia ominaisuuksia ja parannuksia Quest-kuulokkeisiin v57-päivityksellä

Meta on julkistanut uusimman ohjelmistopäivityksen, v57, Meta Quest -virtuaalitodellisuuskuulokkeille. Päivitys tuo joukon uusia ominaisuuksia ja parannuksia, joiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta. Merkittäviä lisäyksiä ovat laajennetut avatar-muokkausvaihtoehdot, mahdollisuus peruuttaa viestien lähetys, ryhmälinkit, vapaamuotoinen liikkuminen Horizon Homessa ja uudelleenbrändätty Explore-syöte.

Yksi tärkeimmistä päivityksistä on avatar-muokkausvaihtoehdot. Käyttäjillä on nyt pääsy väriliukusäätimiin, joiden avulla he voivat mukauttaa ihonsävyään, hiusten väriään ja kulmakarvojen väriään entistä tarkemmin. Näin käyttäjät voivat luoda avatareja, jotka muistuttavat läheisesti heidän tosielämän ulkonäköään. Meta on myös esitellyt uusia meikki- ja kasvomaalivaihtoehtoja lisäräätälöintiä varten.

Avatar-räätälöinnin lisäksi v57-päivitys tuo mukanaan mahdollisuuden peruuttaa kuvaviestien lähettäminen VR:ssä ja Meta Quest -mobiilisovelluksessa. Käyttäjät voivat nyt siirtää hiiren viestin päälle ja poistaa sen valitsemalla "peruuta viestin lähetys". Sekä lähettäjä että vastaanottaja saavat ilmoituksen, että viestiä ei ole lähetetty. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä saatavilla tietyissä maissa.

Meta on myös helpottanut käyttäjien yhteydenpitoa ystäviin ja kutsunut heitä liittymään ryhmiin. Ryhmälinkkejä voidaan nyt luoda ja jakaa VR:n sisällä tai viestialustojen, kuten Instagramin tai Facebookin, kautta. Käyttäjät voivat myös kutsua ryhmiä sovelluksiin Ihmiset-välilehdeltä, jolloin kutsu näkyy ryhmäkeskustelussa, jotta niitä on helppo käyttää. Yhteystietoluettelo avautuu nyt automaattisesti, kun kuulokkeet kytketään päälle.

Muita päivityksiä ovat vapaamuotoinen liikkuminen Horizon Homessa, jonka avulla käyttäjät voivat vapaasti teleportoida ja tutkia virtuaalisia kotiympäristöjään. Explore-syöte on nimetty uudelleen Horizon Feediksi Horizon Worlds -brändäyksen mukaiseksi. Meta on myös tehnyt parannuksia videon tallentamiseen, moniajoon ja poistanut rajavaroituksen käytöstä joissakin sovelluksissa, joissa on sekalaisia ​​kokemuksia.

V57-päivitys julkaistaan ​​parhaillaan Meta Quest Pro- ja Meta Quest 2 -kuulokkeille, ja lisää ominaisuuksia odotetaan ilmestyvän Meta's Connect -tapahtumassa myöhemmin tässä kuussa.

Lähteet:

– Meta Quest v57:n julkaisutiedot