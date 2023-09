Microsoft julkaisee Xbox 360 -keräilysarjan nostalgisille pelaajille

By

Microsoft on yllättänyt fanit julkistamalla Mega 3:4 mittakaavan Xbox 360 -keräilysarjan. Hinta 150 dollaria, setti ei itse asiassa pelaa pelejä, mutta tarjoaa nostalgisen kunnianosoituksen suositulle pelikonsolille vuodelta 2007. Keräilysetissä, joka on yksinoikeus Targetille, on 1,342 360 osaa, jotka voidaan koota täysin rakennettavaksi Xbox 3 -pelikonsoliksi. ohjaimella ja Halo XNUMX:n kopiolla. Se sisältää jopa emolevyn replikan Xbox-kotelon sisällä.

Vaikka keräilysarjan ensimmäinen ennakkotilauserä on jo loppuunmyyty, jotkut ovat olleet nopeasti pilaamassa odottamatonta ja kallisarvoista keräilyesinettä. Toiset ovat kuitenkin puolustaneet settiä huomauttaen, että hinta on normaali yli 1,000 lohkon setille.

Vaikka keräilysarja ei tarjoa online-yhteyttä olemassa oleviin Xbox-profiileihin, se vetoaa faneihin, jotka ovat kiinnostuneita retropelaamisesta. Huumorintajuisista reaktioista huolimatta monet pitävät keräilysarjan suunnittelua houkuttelevana ja harkitsevat sen lisäämistä vitriineihinsä, jos mahdollisuus.

Mielenkiintoista on, että jotkut fanit ovat myös ilmaisseet haluavansa Microsoftin julkaisemaan Xbox minin, sillä alkuperäinen konsoli on nyt yli 20 vuotta vanha ja voisi olla arvokas retromuistoesine. Vaikka Xbox 360 -keräilysarja saattaakin olla niche-tuote, se herättää keskustelua pelien harrastajien keskuudessa ja tarjoaa ainutlaatuisen tavan osoittaa kunnioitusta pelikonsolille, joka jätti pysyvän vaikutuksen alaan.

