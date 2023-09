Entinen Bachelor Matty J:stä tulee ALDI:n pakkausjohtaja keräämään rahaa hyväntekeväisyyteen

By

Australialainen tv-persoona Matthew Johnson, joka tunnetaan nimellä Matty J, on nimitetty ALDI:n avajaisjohtajaksi pakkausjohtajaksi (CPO). Osana rooliaan Matty J johtaa ALDI:n ensimmäistä laukkupakkauspalvelua, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen. Asiakkaat voivat valita 2 dollarin VIPacking-palvelun ja nauttia Matty J:n ja muiden vapaaehtoisten pakkaamisesta, kun heille tarjotaan kahvia myymälässä. Kaikki tästä palvelusta kerätyt varat lahjoitetaan Camp Qualitylle, australialaiselle lasten syövän hyväntekeväisyysjärjestölle, joka järjestää virkistystoimintaa ja sairaalaohjelmia syöpää sairastaville lapsille.

Matty J ilmaisi innostuksensa uudesta roolistaan ​​ja sanoi: "Mikä kunnia olla valittu ALDI Australian kaikkien aikojen ensimmäiseksi pakkausjohtajaksi. Olen aina halunnut ylijohtajan arvonimen.” Hän mainitsi myös, että hän on harjannut pakkaustaitojaan varmistaakseen, että hän voi pakata mahdollisimman monta laukkua tämän suuren asian eteen.

Matty J pakkaa henkilökohtaisesti kassit ALDI:n Brookvale-myymälässä Sydneyssä 16. syyskuuta. Niille, jotka eivät pääse osallistumaan, australialaisilla on mahdollisuus ostaa Camp Quality Special Buys -erikoisostot tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. ALDI korvaa kaikki myymälässä tai verkossa tehdyt asiakkaiden lahjoitukset 100,000 XNUMX dollarin arvoon asti.

ALDI:n NSW:n toimitusjohtaja Alex Foster korosti Matty J:n pakkaustaitoja ja mainitsi, että hänen vauhtinsa käydään läpi varmistaakseen, että hän noudattaa pakkaamisen kultaisia ​​sääntöjä, mukaan lukien painavampien tavaroiden sijoittaminen pohjalle ja kevyempien tavaroiden sijoittaminen päälle välttäen samalla leivän puristamista. .

ALDI on lahjoittanut Camp Qualitylle yli 5.3 miljoonaa dollaria sen jälkeen, kun se on tehnyt yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestön kanssa vuonna 2020. Tämä lahjoitus on auttanut 5,662 XNUMX lasta osallistumaan hyväntekeväisyysjärjestön järjestämiin virkistysohjelmiin. Camp Qualityn toimitusjohtaja Deborah Thomas korosti kerättyjen varojen tärkeyttä ja totesi, että niiden avulla syövän trauman kokeneet lapset pääsevät erikoishoitoon, tukiyhteisöön, lepomahdollisuuksiin, koulutusohjelmiin ja ikimuistoisiin kokemuksiin.

