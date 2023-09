Xbox ja Mastercard julkistavat Xbox Mastercardin palkinnoilla pelaajille

Xboxin, Barclaysin ja Mastercardin yhteistyönä Xbox Mastercard on julkistettu Xboxin kaikkien aikojen ensimmäisenä yhteisbrändättynä luottokorttina Yhdysvalloissa. Kortti, johon ei sisälly vuosimaksua, tarjoaa useita etuja, jotka on suunniteltu vastaamaan peliyhteisön tarpeisiin ja mieltymyksiin.

Yksi Xbox Mastercardin tärkeimmistä ominaisuuksista on kortinhaltijoiden mahdollisuus ansaita palkintoja ehdot täyttävistä ostoksista. Pelaajat voivat ansaita 5X korttipisteitä kelvollisista tuotteista Microsoft Storessa, 3X korttipisteitä valituista suoratoistoalustoista ja ruokailupalveluista sekä 1X korttipisteitä muista päivittäisistä ostoksista. Lisäksi uudet Game Pass -jäsenet saavat kolmen kuukauden Xbox Game Pass Ultimaten ensimmäisen ostonsa jälkeen.

Kortinkäyttäjät voivat valita viidestä eri Xboxin inspiroimasta korttimallista, ja heillä on jopa mahdollisuus muokata korttia Xbox-pelitunnisteella. Tämän ominaisuuden avulla pelaajat voivat yhdistää virtuaalisen pelikokemuksensa jokapäiväisiin tapahtumiin, mikä luo saumattoman yhteyden pelaamisen intohimonsa ja päivittäisten toimintojensa välille.

Palkintojen ja räätälöintimahdollisuuksien lisäksi Xbox Mastercard tarjoaa muita etuja, kuten ilmaisen online-pääsyn kortinkäyttäjien FICO®-luottopisteisiin, pääsyn eksklusiivisiin kokemuksiin comissa Mastercard-kortinhaltijoille sekä Mastercard-verkon tarjoaman turvallisuuden ja suojan, mukaan lukien ID Theft Protection™, Zero Liability Protection ja maailmanlaajuiset palvelut hätäapua varten.

Barclays US Consumer Bank, tunnettu luottokorttien myöntäjä Yhdysvalloissa, on tehnyt yhteistyötä Xboxin ja Mastercardin kanssa kehittääkseen tämän ainutlaatuisen tuotteen. Xbox Mastercardin julkaisu on jännittävä virstanpylväs Mastercardin ja Microsoftin jatkuvassa kumppanuudessa. Yritysten yhteistyön tavoitteena on parantaa yleistä pelikokemusta ja tarjota pelaajille innovatiivisia, digitaalisia tuotteita.

Xbox Mastercard on alun perin pätevien Xbox Insiderin saatavilla kaikissa 50 osavaltiossa 21. syyskuuta alkaen. Kortti julkaistaan ​​vähitellen suurelle yleisölle Yhdysvalloissa vuonna 2024. Tukikelpoiset Xbox Insider -jäsenet voivat hakea Xbox Mastercardia Xbox Insider -sovelluksen kautta. Hub Xbox-konsolissaan tai Windows-tietokoneessa Xbox Mastercardin esikatseluun liittymisen jälkeen.

Xbox Mastercardin julkaisun myötä Xbox-pelaajilla on nyt mahdollisuus ansaita palkintoja ja nauttia ainutlaatuisista kokemuksista samalla kun he nauttivat suosikkiharrastuksestaan. Pelialan kehittyessä tämänkaltaiset kumppanuudet tuovat lisäarvoa pelaajille ja parantavat heidän yleistä pelimatkaansa.

Lähteet:

– Xbox Wire

– Microsoft Advertising

– Mastercardin virallinen lausunto

Määritelmät:

– Xbox Insiders: Xbox-käyttäjien yhteisö, joka osallistuu tulevien ominaisuuksien ja tuotteiden testaamiseen ja palautteen antamiseen.

– Xbox Game Pass Ultimate: Tilauspalvelu, joka tarjoaa pääsyn laajaan Xbox-pelikirjastoon, mukaan lukien Xbox Live Gold -jäsenyyden ja pääsyn Xbox Game Passiin PC:lle.

– Gamertag: Ainutlaatuinen käyttäjätunnus tai alias, jota Xbox-käyttäjät käyttävät tunnistaakseen itsensä online-moninpeleissä ja erilaisissa Xbox-palveluissa.

– FICO® Credit Score: Data-analytiikkayrityksen FICO:n antama luottoluokitus, joka arvioi henkilön luottokelpoisuutta ja taloudellista tilaa.