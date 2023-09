Martini Town: Hollywood North Backlot Langleyssä

South Langleyssä sijaitseva Martini Town on Hollywood North -tuotantojen kukoistava keskus. Tämä Martini Film Studiosin omistama kiinteistö on muutettu urbaaniksi Chicagoksi, pikkukaupungiksi Main Street USA:ksi ja moniin muihin suosittuihin ohjelmiin ja elokuviin. Taustalla on kaupunkikatu, jossa on julkisivuja, elokuvateatteri ja jopa erillinen ruokapaikka.

Ajatus Martini Townin luomisesta tuotannon taustaksi toteutui vuonna 2021, kun Martini Film Studiosin perustaja ja toimitusjohtaja Gemma Martini tajusi tiettyjen tuotantopaikkojen tarpeen Pohjois-Hollywoodissa. Hän palkkasi tuotantosuunnittelijan luomaan piirustuksia ja toimitti ne hyväksyttäväksi. Prosessia vauhditti kuitenkin puhelu Netflixiltä. Netflix ilmoitti tarvitsevansa New Yorkin settiä, ja kuuden viikon kuluessa he olivat palkanneet tuottajan, tuoneet esityksensä Martini Towniin ja rakentaneet vaikuttavan New Yorkin setin.

Martini Townista on sittemmin tullut tuotantojen suosikkipaikka. Se on toiminut taustana yli 30 projektille, mukaan lukien Apple TV:n "Schmigadoon!" ja CW:n "Kung Fu". Martini Townin menestys näkyy taustaa hyödyntäneiden tuotantojen monipuolisessa valikoimassa.

Vaikka Martini Townin perustamiseen auttanut sarjan "Grendel" kohtalo on edelleen epävarma, koska Netflix päätti olla jatkamatta sitä, sen vaikutus Langleyn tontille on kiistaton. Martini Townista on tullut arvokas resurssi Pohjois-Hollywoodin elokuvateollisuudelle, ja se tarjoaa tärkeitä paikkoja ja puitteita monenlaisille tuotannoille.

Martini Townin monipuolinen tausta ja strateginen sijainti Langleyssa houkuttelee edelleen suuria tuotantoyhtiöitä, kuten Netflixiä ja Hallmarkia. Se on osoittautunut arvokkaaksi lisäyksenä Vancouverin elokuvateollisuuteen, sillä se tarjoaa erilaisia ​​asetuksia tarinoiden herättämiseen eloon suurilla ja pienillä näytöillä.

Lähteet:

– Martini Town on Hollywood North -tuotannon hotspot, jonka yritykset, kuten Netflix ja Hallmark, muuttavat urbaaniksi Chicagoksi, pikkukaupungiksi Main Streetiksi USA:ksi ja muuksi.

– Gemma Martini, Martini Film Studiosin perustaja ja toimitusjohtaja, loi Martini Townin havaittuaan tiettyjen tuotantopaikkojen tarpeen Pohjois-Hollywoodissa.

– Netflixillä oli merkittävä rooli Martini Townin kehityksessä tuomalla esityksensä taustalle ja rakentamalla New Yorkin setin.

– Martini Town on ollut yli 30 tuotannon paikka, mikä on osoittanut monipuolisuutensa ja suosionsa alan elokuvantekijöiden keskuudessa.