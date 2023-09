Sijoittajat varautuvat epävakaaseen viikkoon Kiinan huolien ja dollarin vahvistumisen vuoksi

By

Sijoittajat odottavat innolla viikon loppua, koska huoli Kiinan iPhone-rajoituksista ja dollarin vahvistumisesta varjostavat edelleen globaaleja markkinoita. Raportit Kiinasta hillitsevän valtion työntekijöiden iPhone-käyttöä ovat johtaneet Applen markkina-arvon huomattavaan laskuun, ja noin 200 miljardia dollaria pyyhittiin pois vain kahdessa päivässä. Tämä on vaikuttanut myös USA:n teknologiasektoriin laajemmin ja johtanut suurten Applen toimittajien osuuksien laskuun Aasiassa. Koska Applen liikevaihto on vahvasti riippuvainen Kiinasta, jossa yritys ja sen tavarantoimittajat työllistävät tuhansia työntekijöitä, näiden rajoitusten vaikutus on merkittävä.

Samaan aikaan kiinalainen Huawei Technologies on aloittanut uuden älypuhelimensa, Mate 60 Pro+:n, ennakkomyynnin, mikä lisää kiinalaisen teknologiayrityksen menestystä selviytyä Yhdysvaltain pakotteista. Tämä lisää entisestään kilpailua ja Applen kohtaamia haasteita globaaleilla markkinoilla.

Yhdysvaltain nousevat tuotot ja odotukset jatkuvasta kohonneesta korkotasosta ovat osaltaan vaikuttaneet dollarin viimeaikaiseen vahvuuteen. Dollari on saavuttanut kahdeksannen peräkkäisen viikon nousun valuuttakoria vastaan. Forex-strategit ehdottavat, että dollarin vahvuuden voittaminen on haastavaa useimmille tärkeimmille valuutoille vuoden loppuun mennessä. Tämä on aiheuttanut paineita muihin valuuttoihin, kuten onshore-juaneihin ja jeneihin, juanin ollessa 16 vuoden pohjalla ja jenin ollessa lähellä psykologisesti tärkeää 145 dollaria kohti.

Euroopan herääessä sijoittajat valmistautuvat mahdollisesti epävakaaseen viikon loppuun. Yleiseurooppalainen STOXX 600 -indeksi on kokenut seitsemän päivän tappioputken, pahin sitten helmikuun 2018. Markkinoiden painopiste siirtyy myös velkaantuneeseen ranskalaiseen supermarket vähittäismyyjään Casinoon sen jälkeen, kun se suljettiin pois Pariisin suuryritysten SBF-120 osakeindeksistä. .

Kaiken kaikkiaan Kiinan huolenaiheiden ja dollarin vahvuuden yhdistelmä on luonut epävarmuutta ja epävakautta globaaleilla markkinoilla. Sijoittajat seuraavat tarkasti tätä kehitystä ja sen mahdollista vaikutusta eri sektoreihin ja valuuttoihin, mikä tekee viikonlopusta haastavan.

Määritelmät:

– Markkina-arvo: Yrityksen ulkona olevien osakkeiden kokonaisarvo dollareissa.

– Forex: Valuuttamarkkinat, joilla käydään kauppaa valuutoilla.

– Ennakkomyynti: Tuote myydään ennen kuin se julkistetaan virallisesti.

– Teknologiasektori: Osakemarkkinoiden osa, joka sisältää teknologiaan liittyviin tuotteisiin ja palveluihin keskittyviä yrityksiä.

Lähde: Reuters (Ankur Banerjee)