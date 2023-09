Nintendo lopettaa uudet sisältöpäivitykset Mario Kart Tourille

By

Nintendo ilmoitti äskettäin, että se ei enää julkaise uutta sisältöä suositulle mobiiliajopelilleen, Mario Kart Tourille, lokakuun 4. päivän jälkeen. Pelin sisäisessä viestissä, jonka OatmealDome-niminen dataminer jakoi sosiaaliseen mediaan, Nintendo ilmaisi kiitollisuutensa yhteisölle pelaamisesta ja paljasti, että pelin tulevat kiertueet koostuvat jo julkaistusta sisällöstä. Tämä tarkoittaa, että uusia ratoja, kuljettajia, kartingeja tai purjelentokoneita ei lisätä jatkossa, ja olemassa olevaa sisältöä kierrätetään loputtomasti.

Huolimatta uusien päivitysten puutteesta, Eurogamer raportoi pelin olevan pelattavissa lähitulevaisuudessa. Syyskuussa 2019 lanseerattu Mario Kart Tour on ollut valtava menestys Nintendolle, sillä se tuotti maailmanlaajuisesti noin 293 miljoonan dollarin liikevaihtoa syyskuussa 2022. Peli on kuitenkin kohdannut melkoisen kiistan, ja sen "Spotlightia" on kritisoitu. Pipes” gacha-mekaanikko, joka toimi ryöstölaatikoina julkistamattomilla kertoimilla. Nämä putket poistettiin syyskuussa 2022, mutta Nintendoa vastaan ​​on tällä hetkellä ryhmäkanne vanhemmalta, jonka lapsen väitetään käyttäneen 170 dollaria Spotlight Pipesiin heidän tietämättään.

Vaikka Mario Kart Tourille ei ole suunniteltu uusia päivityksiä, Nintendo jatkaa työskentelyä muissa mobiilipeleissä, kuten Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes ja Super Mario Run. Lisäksi yritys laajentaa liiketoimintaansa esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen sekä viimeaikaiseen Super Mario Bros. Movie -elokuvaan.

Lähde: [Lisää lähteen nimi]