Pitäisikö sinun sijoittaa Applen osakkeisiin kasvun tai arvon vuoksi?

Mitä tulee Applen osakkeisiin (AAPL), asiantuntijat uskovat, ettei ole syytä paniikkiin huolimatta viimeaikaisista raporteista iPhone-kiellosta Kiinassa. Yrityksen "kultainen 2 miljardin kuluttajan asennettu kanta" ja vahva brändin maine tekevät siitä vaikuttavan sijoitusvaihtoehdon. Kysymys jää kuitenkin siitä, onko Apple arvoosake vai kasvuosake.

Koska Apple on hallitseva toimija älypuhelinteollisuudessa ja jolla on huomattava määrä käteistä rahaa, se kuuluu kypsän yrityksen luokkaan, jonka tulos on vakaa, arvoosakkeen kaltainen. Markkinat eivät kuitenkaan välttämättä hinnoittele sitä sellaisenaan. Toisaalta Applelta puuttuu myös selkeitä merkkejä nopeasta kasvusta, joita todellinen kasvuosake osoittaisi.

Näistä epävarmuustekijöistä huolimatta Applen tulevasta kasvusta on toivoa. Kehittyvät markkinat, kuten Intia, tarjoavat merkittäviä laajentumismahdollisuuksia. Lisäksi analyytikot uskovat, että tekoäly (AI) tulee olemaan merkittävä katalysaattori Applen kasvulle tulevina vuosina.

Jos uskot, että Applella on potentiaalia kasvaa entisestään ja kasvaa edelleen, voit sijoittaa yritykseen. On kuitenkin tärkeää harkita, maksatko Applen hallitsevasta asemasta, pysyvyydestä vai tulevasta kasvusta.

Wall Streetin analyytikoiden suositukset Applen osakkeille sisältävät tällä hetkellä 35 ostoa, 14 pitoa ja neljä myyntiä. Viime kädessä Apple-sijoituspäätöksen tulee perustua omaan arvioosi yrityksen kasvunäkymistä ja sijoitustavoitteistasi.

