Tiedemiehet käyttävät koneoppimista ennustaakseen uusia magneettimateriaaleja ilman kriittisiä elementtejä

Amesin kansallisen laboratorion tutkijat ovat kehittäneet koneoppimismallin uusien magneettimateriaalien ennustamiseksi käyttämättä niukkoja elementtejä. Tämä innovatiivinen lähestymistapa keskittyy materiaalin Curie-lämpötilaan ja tarjoaa kestävämmän polun tuleville teknisille sovelluksille.

Suorituskykyiset magneetit, jotka ovat tärkeitä teknologioille, kuten tuulienergialle, tiedontallennukselle, sähköajoneuvoille ja magneettiselle jäähdytykselle, sisältävät perinteisesti kriittisiä elementtejä, kuten kobolttia ja harvinaisten maametallien materiaaleja. Näillä materiaaleilla on kuitenkin suuri kysyntä ja niiden saatavuus on rajallinen. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Ames National Laboratoryn tutkijat pyrkivät suunnittelemaan uusia magneettisia materiaaleja, joissa on vähemmän kriittisiä materiaaleja.

Koneoppiminen, tekoälyn osajoukko, oli ratkaisevassa roolissa tässä tutkimuksessa. Tiimi käytti kokeellista dataa ja teoreettista mallintamista koneoppimisalgoritminsa kouluttamiseen. Curie-lämpötila, joka on maksimilämpötila, jossa materiaali säilyttää magneettisuutensa, toimi elintärkeänä parametrina uusien magneettisten materiaalien ennustamisessa.

Koneoppimismallin kehittämisessä pyrittiin hyödyntämään alan perustieteitä. Harjoittelemalla mallia tunnetuilla magneettisilla materiaaleilla tutkijat loivat suhteen elektronisten ja atomien rakenteen ominaisuuksien ja Curie-lämpötilan välillä. Tämä mahdollisti mallin ennustamaan mahdollisia ehdokasmateriaaleja.

Mallin validoimiseksi ryhmä keskittyi seriumiin, zirkoniumiin ja rautaan perustuviin yhdisteisiin. Tutkijat syntetisoivat ja karakterisoivat onnistuneesti nämä materiaalit, ja koneoppimismalli ennusti tarkasti niiden Curie-lämpötilan. Tämä onnistunut tulos on merkittävä askel kohti tehokkaan menetelmän luomista uusien kestomagneettien suunnitteluun.

Koneoppimisen käyttö uusien magneettimateriaalien löytämisessä tarjoaa kestävän ja tehokkaan vaihtoehdon perinteiselle kokeelliselle lähestymistavalle. Säästämällä aikaa ja resursseja tämä lähestymistapa tasoittaa tietä korkean suorituskyvyn magneettien kehittämiselle, jossa käytetään runsaasti kotimaisia ​​komponentteja. Ames National Laboratoryn tutkijat ovat sitoutuneet kirjoittamaan fysiikkatietoista koneoppimista kestävää tulevaisuutta varten.

