Sheldon Menery, Magic: The Gathering's Commander Formatin luoja, kuolee

Kauppakorttipelin Magic: The Gathering suosituimman pelityylin Commanderin luoja Sheldon Menery on menehtynyt seitsemän vuotta kestäneen taistelun jälkeen syöpää vastaan. Meneryn vaimo Gretchyn Melde ilmoitti hänen rauhanomaisesta kuolemastaan ​​Facebookissa, mitä seurasi surunvalittelu pöytäpeliyhteisöltä.

Commander on Magicin moninpelimuoto, jonka avulla kolme tai useampi pelaaja voi osallistua ainutlaatuisilla 100 kortin pakilla ja yksittäisellä johtajahahmolla. Alun perin kahden pelaajan peliksi suunniteltu Commander tarjoaa rennon pelityylin ja rohkaisee luovaan ilmaisuun. Meneryllä itsellään oli allekirjoituspakka nimeltä "You Did This To Yourself", joka käytti vastustajien kortteja aseina heitä vastaan.

Commander-muoto kehittyi Elder Dragon Highlander (EDH) -formaatista, jonka Menery kohtasi armeijan aikana. Magic Pro Tourin korkea-arvoisena tuomarina Meneryllä oli keskeinen rooli EDH-version jalostuksessa ja laajentamisessa, ja lopulta hän perusti formaatin hallintoelimen, joka tunnetaan nimellä The Commander Rules Committee. Tämä vapaaehtoisjärjestö yhteistyössä Magic: The Gatheringin julkaisijan Wizards of the Coastin kanssa tarjoaa ohjeita sääntöjen muuttamisesta, kielletyistä korteista ja uusista Commander-muodon korteista.

Menery näki Commanderin taukoa kilpailullisesta Magicista ja korosti sen kykyä jakaa ja nauttia ystävien kanssa. Hänen panoksensa Magic-projektiin ulottui Commander-formaatin ulkopuolelle. Hän oli ratkaisevassa roolissa tuomariohjelman muotoilussa ja toimi tason 5 kilpailun Magic-tuomarina. Menery oli myös tuottelias kirjoittaja ja sisällöntuottaja, joka jakoi asiantuntemuksensa artikkeleiden, videoiden ja podcastien kautta.

Wizards of the Coast ilmaisi syvän surunsa Sheldon Meneryn menetyksen johdosta ja tunnusti hänen merkittävän panoksensa Magic-yhteisölle. He ylistivät Meneryä Magic: The Gathering -yhteisön edelläkävijänä, vaikuttajana ja kunnioitettuna jäsenenä. Hän jättää jälkeensä pysyvän perinnön Commander-formaatin parissa tekemänsä työnsä ja omistautumisensa ansiosta, jotta pelistä tulee tervetullut ja nautinnollinen kokemus kaikentasoisille pelaajille.

Sheldon Meneryn vaikutusta Magic-yhteisöön ei voi yliarvioida. Hänet muistetaan ystävällisyydestään, anteliaisuudestaan ​​ja intohimostaan ​​peliä kohtaan. Hänen tappionsa tuntevat syvästi ne, jotka tunsivat hänet, ja hänen perintönsä elää lukemattomien pelaajien kautta.

