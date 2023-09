Logitech esittelee Reach-verkkokameran joustavalla nivelvarrella

By

Logitech on juuri julkistanut uusimman verkkokameransa nimeltä Reach, jossa on joustava ja niveltyvä varsi. Tämä innovatiivinen muotoilu mahdollistaa helpon liikkumisen ja jopa alaspäin suuntautuvan videomateriaalin, mikä tekee siitä täydellisen ei-digitaalisiin näytä ja kerro -esityksiin. Kameran alaspäin suuntautuvan kulman ansiosta käyttäjät voivat tallentaa videoita työpöydällään olevista kohteista, mikä tekee siitä ihanteellisen interaktiivisiin etäkokouksiin, online-opetukseen, live-lähetyksiin ja moniin muihin esityksiin.

Optimaalisen sijainnin varmistamiseksi Logitech suosittelee, että käyttäjät asettelevat ensin näytettävän sisällön ja säätävät sitten kameraa sen mukaan. Verkkokamerassa on useita nivelakseleita, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin mikrofoniteline, mikä lisää monipuolisuutta eri näkökulmien vangitsemiseen. Siinä on painike pystysuuntaista liikettä varten, häviötön zoomaustoiminto jopa 4.3x ja kahva pystysuuntaisia ​​säätöjä varten. Verkkokamerassa on myös sisäänrakennetut opastusilmaisimet, jotka auttavat pitämään kuvan pystyssä kameran liikkuessa.

Reach-verkkokamera on Logitechin suositun Streamcam-kameran parannettu versio, jossa on parannettu lasioptiikka ja uusi älykäs automaattitarkennusominaisuus. Se tarjoaa 1080p/60fps-videoominaisuudet ja tarjoaa plug-and-play-kokemuksen yhdistämällä USB-liitännän ja integroimalla saumattomasti useimpiin tietokoneisiin ja suoratoistoalustoihin. Lisäksi siinä on matalaprofiilinen reunapuristin kompaktimman käyttökokemuksen takaamiseksi.

Logitech ei ole paljastanut Reach-verkkokameran tarkkoja hintoja ja saatavuutta koskevia tietoja. Varhaiset käyttäjät voivat kuitenkin odottaa alennettua hintaa 300–400 dollarin välillä virallisella verkkosivustolla tehdyn tutkimuksen mukaan. Logitech käyttää kameran rahoittamiseen Indiegogo Enterprisea perinteisten vähittäismyyntikanavien sijaan. Valitettavasti verkkokameratelinettä ei ole saatavana erikseen, koska Logitech pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisen ratkaisun pelkän telineen sijaan.

Kameraosastonsa lisäksi Logitech on viime aikoina tehnyt edistysaskeleita myös muilla alueilla. Tämä sisältää päivitetyn Pebble-näppäimistövalikoiman ja päivityksen G Pro X Superlight -pelihiireen.

Lähteet: The Verge, Logitech.