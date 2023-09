Esittelyssä Logitech Reach: Vallankumouksellinen nivelkamera

Logitech on julkistanut uusimman innovaationsa, Logitech Reachin, uraauurtavan nivelkameran, joka on suunniteltu parantamaan käyttökokemusta henkilökohtaisten esitysten, oppituntien, neuvottelupuheluiden ja suoratoistoistuntojen aikana.

Logitech Reachin inspiraation taustalla on havainnot haasteista, joita käyttäjät kohtaavat jakaessaan ei-digitaalista sisältöä. Logitech teki laajan tutkimuksen ja totesi, että ihmiset joko tyydyttävät olemassa olevia laitteita huonompaan hintaan, turvautuvat useiden laitteiden jongleeraukseen tai navigoivat monimutkaisia ​​tuotantoprosesseja. Logitech Reach pyrkii voittamaan nämä esteet antamalla käyttäjille mahdollisuuden käsitellä kameraa vaivattomasti eri suuntiin jakaessaan sisältöä.

Logitech Reachin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat poikkeuksellinen videon laatu 1080p/60 fps:llä, joka muistuttaa vanhempaa Logitech Streamcam -kameraa. Edistyksellisellä lasioptiikalla ja 4.3x häviöttömällä zoomilla ja automaattitarkennuksella tämä kamera varmistaa, että pienimmätkin yksityiskohdat korostuvat. Lisäksi käyttäjillä on vapaus siirtää kameraa sekä vaaka- että pystysuunnassa, mikä tarjoaa vertaansa vailla olevaa joustavuutta.

Logitech on panostanut Logitech Reach -sovelluksen etusijalle mukavuuden ja käyttäjäystävällisyyden. Kamerassa on yksinkertainen plug-and-play-asennus USB-liitännän kautta, ja se on yhteensopiva useimpien tietokoneiden ja suoratoistoalustojen kanssa, joten se on helposti saatavilla useille käyttäjille.

Edistääkseen markkinoilletuloaan Logitech on tehnyt yhteistyötä Indiegogo Enterprise -alustan kanssa. Tämä strateginen yhteistyö mahdollistaa Logitech Reachin varhaisen pääsyn sekä alennettuun hinnoitteluun varhaisille käyttäjille. Tämän lähestymistavan avulla Logitech pyrkii keräämään arvokasta palautetta käyttäjiltä parantaakseen jatkuvasti kameran suorituskykyä.

Jos olet innokas tutustumaan Logitechin uusimpaan tarjoukseen, Logitech Reachiin, voit tilata sen julkaisua koskevia päivityksiä ja pysyä ajan tasalla mahdollisista rajoitetun ajan tarjouksista Logitechin virallisella verkkosivustolla.

Lähteet:

– Logitech Reach -lehdistötiedote

– Logitechin verkkosivusto