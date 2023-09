Humane Society for Tacoma & Pierce County parantaa verkkosivustojen saavutettavuutta Recite Me Assistive Technologyn avulla

By

Humane Society for Tacoma & Pierce County on ottanut askeleen kohti osallisuutta tarjoamalla osallistavan verkkokokemuksen Recite Me -aputekniikan avulla. Tällä siirrolla pyritään poistamaan esteitä ja tarjoamaan verkkosisällön ja -palvelujen pääsy kaikille verkkosivuston vierailijoille.

Turvakodin monimuotoisuus- ja osallistamisstrategian mukaisesti uudet esteettömyyden ja kielen tukityökalut antavat kävijöille mahdollisuuden muokata digitaalista kokemustaan. Tämä on erityisen hyödyllistä vammaisille, oppimisvaikeuksista kärsiville, näkövammaisille ja niille, joiden äidinkieli ei ole englanti. Nämä työkalut vastaavat yli 25 %:n väestöstä, joka saattaa kohdata esteitä turvakodin verkkosivuilla liikkuessaan.

Recite Me -aputyökalupalkki, joka on esillä Humane Society for Tacoma & Pierce Countyn verkkosivuilla, tarjoaa valikoiman ominaisuuksia. Näihin kuuluvat näytön lukutoiminnot, useat lukuapuvälineet, mukautettavat tyylivaihtoehdot ja pyynnöstä suoritettava käännösominaisuus. Yli 100 kielen tuella, mukaan lukien 65 tekstistä puheeksi -vaihtoehtoa, työkalurivi varmistaa, että kaikki vierailijat voivat käyttää turvakodin tietoja ja palveluita vaivattomasti.

Leslie Dalzell, Humane Society for Tacoma & Pierce Countyn toimitusjohtaja, korostaa, että on tärkeää luoda osallistava ympäristö, jossa yhteisön jäsenet tuntevat olonsa tervetulleiksi ja osallisiksi. Työkalurivin lisääminen laajentaa heidän tukipalvelujensa ulottuvuutta ja auttaa pitämään enemmän lemmikkejä ja perheitä yhdessä.

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa pääsyn esteet voivat haitata henkilöitä, joilla ei ole tarvittavia työkaluja verkkosisällön tehokkaaseen navigointiin. Ross Linnett, Recite Me:n perustaja ja toimitusjohtaja, korostaa kaikkien yksilöiden tarpeita vastaavan kattavan verkkokokemuksen tarjoamisen merkitystä. Kun yhä useammat organisaatiot ottavat käyttöön esteettömyystyökaluja, verkkoesteiden edessä olevien on helpompi saada tietoa ja palveluita saumattomasti.

Tutustuaksesi turvakodin esteettömyystukityökaluun vieraile Humane Society for Tacoma & Pierce Countyn verkkosivustolla ja napsauta "Accessibility Tools" -vaihtoehtoa sivun oikeassa yläkulmassa.

Lähteet: Humane Society for Tacoma & Pierce County