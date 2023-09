LG esittelee 118 tuuman MAGNIT Micro LED -television

LG on tullut Micro LED -televisiomarkkinoille uusimmalla tarjouksellaan, 118 tuuman MAGNITilla. Tämä uusi televisio on tällä hetkellä lähin kilpailija Samsungin The Wall 110 tuumalle, joka on hallinnut markkinoita julkaisustaan ​​lähtien.

118-tuumainen LG MAGNIT sisältää 4K Micro LED -paneelin, jossa on 120 Hz:n virkistystaajuus, 250 nitin kirkkaus ja HDR10- ja HDR10 Pro -tuki. Se toimii LG:n Alpha 9 -prosessorilla ja toimii yhtiön WebOS-alustalla. Televisiossa on myös AirPlay 2- ja Miracast-integraatio sekä kaksi 50 watin kaiutinta mukaansatempaavan äänikokemuksen takaamiseksi.

LG MAGNITin hintalappu on kuitenkin 237,000 110 dollaria, mikä tekee siitä kalliimman kuin Samsungin 149,999 tuuman XNUMX XNUMX dollarin hinta. LG ei ole vielä ilmoittanut television saatavuudesta.

MAGNITin lisäksi LG on esitellyt myös LG OLED M3 -malliston, joka koostuu kolmesta koosta: 77-tuumainen, 83-tuumainen ja 97-tuumainen. Näissä OLED-televisioissa on 4K-resoluutio ja 120 Hz:n virkistystaajuus. OLED M3:n erottuva ominaisuus on sen langaton liitäntäratkaisu, joka tunnetaan nimellä Zero Connect box, joka eliminoi tarpeen liittää kaapeleita suoraan televisioon.

LG:n mukaan OLED M3 on ensimmäinen kuluttajatelevisio, joka tarjoaa reaaliaikaisen video- ja äänensiirron jopa 4K 120 Hz:n taajuudella langattoman liitäntäratkaisunsa kautta. OLED M3 -malliston hintoja ja saatavuutta ei ole vielä julkistettu.

