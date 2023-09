Samsung Galaxy S24 Ultra: Viimeisimmät vuodot paljastavat tärkeimmät tiedot

Tuleva Samsung Galaxy S24 Ultra herättää paljon kohua, ja vuotaja Yogesh Brar on lisännyt spekulaatiota jakamalla luettelon tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Vaikka jotkut vuodot tukevat aikaisempia raportteja, on myös joitain yllätyksiä.

Yksi huomionarvoinen ominaisuus on titaanirungon käyttö, joka on saanut inspiraatiota Applen suunnitteluvalinnoista. Materiaalin muutoksella ei kuitenkaan odoteta olevan merkittävää vaikutusta painoon. Itse asiassa Galaxy S24 Ultran huhutaan olevan 1 g kevyempi kuin edeltäjänsä ja painaa 233 g. Tämä on toisin kuin iPhone Pro -malleissa, jotka ovat kevyempiä, koska ruostumattomasta teräksestä titaaniin vaihdetaan.

Mitä tulee prosessoreihin, vaikka Exynosista on raportoitu paluun, näyttää siltä, ​​että Galaxy S24 Ultra käyttää yksinomaan Snapdragon 8 Gen 3 -piirisarjaa. Spekuloidaan, että tämä on prosessorin "For Galaxy" -versio, jossa on tehostettuja ominaisuuksia.

S24 Ultran näytön sanotaan olevan 6.8 tuuman LTPO AMOLED -paneeli QHD+-resoluutiolla. Huhutaan siirtymisestä litteään muotoiluun, ja näytön odotetaan olevan poikkeuksellisen kirkas, huippukirkkauden ollessa 2,200 XNUMX nitiä.

S24 Ultran kamerajärjestelmä saa merkittäviä päivityksiä. Huhutaan, että siinä on uusi 200 megapikselin anturi, joka tunnetaan nimellä HP25X. Vaikka anturin koko pysyy samana 1/1.3 tuumassa, automaattitarkennuksessa ja pikselien yhdistämistekniikassa odotetaan parannuksia. Lisäksi 3x telekamera varustetaan uudella 50 megapikselin sensorilla, joka tarjoaa parannettuja ominaisuuksia. 12 megapikselin ultralaajakulma- ja 12 megapikselin selfie-kamera eivät kuitenkaan välttämättä saa päivityksiä. Periskooppimoduuli säilyttää 10 megapikselin anturin.

Toisin kuin aikaisemmat huhut, S24 Ultrassa oletetaan nyt säilyttävän 5,000 45 mAh:n akun 65 W:n langallisella latauksella odotetun XNUMX watin latauksen sijaan.

Vaikka nämä vuodot tarjoavat jännittäviä näkemyksiä Samsung Galaxy S24 Ultrasta, on tärkeää huomata, että S24-sarjan julkaisuun on vielä useita kuukausia, ja luotettavampia huhuja odotetaan lähempänä julkaisupäivää.

