La-Z-Boy keskittyy asiakaslähtöisyyteen pysyäkseen kilpailukykyisenä

La-Z-Boy, ikoninen huonekalubrändi, on palkannut Jorge Calvachin näkemysten johtajaksi perustamaan kuluttajatietotoiminnon ensimmäistä kertaa lähes 100-vuotisen historiansa aikana. Calvachi uskoo, että kuluttajalähtöisyys on uusi kilpailuetu kaikilla toimialoilla, myös huonekaluilla.

Yksi La-Z-Boyn haasteista on se, että sillä on useita kosketuspisteitä kuluttajien kanssa eri kanavien kautta, ja asiakaskokemus on tyypillisesti hybridi. Calvachi havaitsi, että kuluttajilla kuluu pidempään huonekaluoston tekemiseen, sillä verkossa selailu ja mukavuuden testaus myymälässä ovat tärkeä osa matkaa. Kokemukset digitaalisen ja myymälän välillä eivät kuitenkaan ole olleet yhdenmukaisia.

Vastatakseen tähän haasteeseen Calvachi luo asiakaskokemuskeskuksen InMomentin, asiakaskokemusyrityksen, avulla. Ne yhdistävät digitaalisten kanavien tiedot lähtökohtana ja sisällyttävät vähitellen tiedot muista kosketuspisteistä. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen näkemys asiakaspolusta parempien organisaatiopäätösten tekemiseksi.

Vaikka tekninen toteutus ei ehkä olekaan vaikeaa, ratkaisun omaksuminen pitkään toimineessa organisaatiossa on todellinen haaste. Calvachi ja InMoment ovat keskittyneet saamaan sisäänoston sidosryhmiltä varmistaakseen onnistuneen toteutuksen.

La-Z-Boyn menestyksen perimmäinen mitta on kokonaisvaltaisen kokemuksen tarjoaminen asiakkaalle sen sijaan, että keskittyisi vain tuloksiin ja tulojen kasvuun.

