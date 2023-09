KTM testaa hiilikuitualustaa MotoGP:ssä

By

KTM on äskettäin testannut hiilikuiturunkoa MotoGP:ssä, mikä saattaa mahdollisesti ravistaa kilpailua ja luoda uuden suuntauksen mestaruuteen. Vaikka hiilikuiturunko ei ole uusi konsepti MotoGP:ssä, materiaalista valmistettua täysrunkoa ei ole käytetty sen jälkeen, kun Ducati teki niin vuosien 2009, 2010 ja 2011 pyörien kanssa.

KTM on tunnettu teräksisen ristikkorungon käytöstä, joka on ollut osa itävaltalaisen brändin DNA:ta. Huolimatta ehdotuksista, että KTM:n tulisi vaihtaa alumiinirunkoon muiden valmistajien tapaan, tiimi pysyi lujana ja jatkoi teräsristikkorungollaan. Tämä päättäväisyys kannatti, sillä KTM voitti ensimmäisen MotoGP-kilpailunsa vuonna 2020.

KTM kuitenkin tutkii nyt hiilikuiturungon käyttöä. Äskettäisessä testauksessa 31-kertainen MotoGP-kilpailun voittaja Dani Pedrosa suoritti molemmat harjoitukset hiilikuiturungolla ja sijoittui kokonaiskilpailussa kolmanneksi. Pedrosa kehui uutta alustaa sanomalla, että tunne on erilainen ja testataan ja kerätään edelleen tietoa.

Hiilikuiturungon, kuten minkä tahansa muun alustan, tavoitteena on parantaa kääntymistä ja pitoa. Tämä on ollut KTM-kuljettajien heikkous viime vuosina, ja joukkue toivoo, että uusi alusta tarjoaa tarvittavat parannukset. Hiilikuiturungon tarkkaa suorituskyvyn lisäystä on tässä vaiheessa vaikea arvioida, mutta se tosiasia, että Pedrosa sijoittui käytännössä vain 0.155 sekuntia johtajasta jäljessä, näyttää lupaavalta.

Alustatekniikan kehittäminen MotoGP:ssä on yhä tärkeämpää, varsinkin jos aerodynamiikkaa ja muita laitteita rajoitetaan tulevissa määräyksissä. KTM:n seuraava askel hiilikuiturungolla päätetään Jerezissä suoritetun testin jälkeen, jossa Jack Miller ja Brad Binder pääsevät kokeilemaan sitä.

Tämä KTM:n liike edustaa eurooppalaisten valmistajien halukkuutta innovoida ja tutkia uusia teknologioita, kun taas jotkut japanilaiset kilpailijat, kuten Honda ja Yamaha, kamppailevat sopeutumisessa. Ei olisi yllättävää nähdä hiilikuiturunkoja jokaisen valmistajan autotalleissa seuraavan MotoGP-kauden aikana.

