KPMG perustaa AI and Digital Innovation Groupin, nimittää Steve Chasen varapuheenjohtajaksi

KPMG LLP, yhdysvaltalainen tilintarkastus-, vero- ja neuvontayritys, on ilmoittanut tekoäly- ja digitaaliinnovaatioryhmän perustamisesta, jota johtaa Steve Chase, hiljattain nimitetty varapuheenjohtaja. Tämä askel korostaa KPMG:n sitoutumista uusien teknologioiden omaksumiseen ja innovaatioiden edistämiseen yrityksessä.

Tekoäly ja digitaalinen innovaatio -ryhmän perustaminen tapahtuu aikana, jolloin tekoäly (AI) häiritsee eri toimialoja, mukaan lukien asiantuntijapalvelut. KPMG kuitenkin ymmärtää, että vastuullinen tekoälyn käyttöönotto voi tarjota myös merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

”Tekoäly tulee olemaan haitallinen KPMG:lle ja asiantuntijapalveluille, asiakkaille eri toimialoilla ja yhteiskunnalle laajemmin; Vastuullinen tekoäly tarjoaa kuitenkin myös valtavia mahdollisuuksia”, sanoi KPMG:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Paul Knopp.

Steve Chase uudessa tehtävässään johtaa ponnisteluja investoidakseen uusiin palveluihin ja ratkaisuihin asiakkaille, integroida uusia teknologioita olemassa oleviin palveluihin, muuttaa sisäisiä toimintoja ja varmistaa, että KPMG ylläpitää johtavaa hallintoa ja vastuullista tekoälyn käyttöä.

Chase valvoo myös KPMG:n AI Center of Excellence -keskusta, joka kattaa KPMG:n AI-asiakaspalvelut, AI Innovation Labin sekä vastuullisen käytön periaatteet ja käytännöt.

"Tänään on vedenjakaja KPMG:lle, ja minulla on kunnia ottaa tämä uusi rooli", Chase sanoi. "Meillä on maailmanluokan tiimi, joka vauhdittaa innovaatioita KPMG:ssä ja keskittyy kiireellisesti ja yrityksen laajuisesti siihen, kuinka voimme muuttaa KPMG:tä ottamalla systeemistä tekoälyä, dataa ja uutta teknologiaa käyttöön."

Tämä ilmoitus seuraa useita muita merkittäviä KPMG:n toimia tekoälyn omaksumiseksi. Näitä ovat muun muassa generatiivisten tekoälyominaisuuksien käyttöönotto kaikille työntekijöille, jotta he voivat työskennellä nopeammin ja strategisemmin, sekä laajennetut liittoutumat Googlen ja Microsoftin kanssa.

Steve Chase johti aiemmin KPMG:n konsulttitoimintaa viimeisen vuosikymmenen ajan, ja hänen siirtyessään tekoäly- ja digitaalisten innovaatioiden ryhmään Atif Zaimista tulee seuraava KPMG Advisoryn konsultointijohtaja.

KPMG LLP on yhdysvaltalainen yritys KPMG:n maailmanlaajuisessa organisaatiossa, joka toimii 143 maassa ja alueella maailmanlaajuisesti. KPMG on laajalti tunnustettu sitoutumisestaan ​​yhteisöpalveluun, osallisuuteen ja monimuotoisuuteen sekä lasten lukutaidottomuuden poistamiseen.

