Keralan tavoitteena on täydellinen digitaalinen lukutaito

Kerala, Intian ensimmäinen osavaltio, joka saavuttaa täydellisen lukutaidon, on nyt keskittynyt saavuttamaan digitaalisen lukutaidon, sanoo opetusministeri V. Sivankutty. Kansainvälisen lukutaitopäivän valtiotasolla juhlissa puhuessaan Sivankutty korosti digitaalisen lukutaidon merkitystä nykypäivän teknologian kehityksessä. Hän mainitsi, että koulutussektori on onnistunut ylläpitämään lukutaidon kattavuuden saavutuksia, mutta digitaalisesta lukutaidosta on tullut olennaista yksilöiden menestymiselle nykymaailmassa.

Valtio on toteuttanut useita hankkeita State Literacy Mission Authorityn kautta digitaalisen lukutaidon parantamiseksi. Täydellisen digitaalisen lukutaidon projektin alkuvaiheessa pyritään parantamaan Scheduled Castes ja Scheduled Tribes -opiskelijoiden lukutaitotasoa kahdeksassa piirissä. Käsittelemällä näiden syrjäytyneiden yhteisöjen naisten koulutuksellista ja sosiokulttuurista eriarvoisuutta hanke toivoo voivansa yksilöitä ja kaventaa digitaalista kuilua.

Opetustutkimuksen ja koulutuksen osavaltioneuvoston (SCERT) johtaja Jayaprakash RK johti toimintoa, mikä osoittaa, että hallitus on sitoutunut edistämään digitaalista lukutaitoa. Muita tapahtuman avainpuhujia olivat Samagra Shiksha Keralan osavaltion projektijohtaja Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Keralan johtaja B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Keralan varapuheenjohtaja P. Pramod ja osavaltio Literacy Mission Authorityn johtaja AG Oleena.

Keskittymällä digitaaliseen lukutaitoon Kerala ottaa uuden askeleen kohti osallistavan ja voimaannutetun yhteiskunnan luomista. Näillä aloitteilla valtio pyrkii antamaan kansalaisilleen tarvittavat taidot hyödyntää digitaalisen aikakauden mahdollisuuksia, edistää koulutusta ja sosioekonomista kehitystä.

Lähteet:

– Opetusministeriö, Kerala

– State Literacy Mission Authority