Japanin FSA ehdottaa veromuutoksia Digital Asset -yhtiöille

Japanin finanssialan sääntelyviranomainen Financial Services Agency (FSA) on ehdottanut useita muutoksia verolakiin luodakseen suotuisamman ympäristön lohkoketjuteknologian käyttöönotolle. Yksi keskeisistä ehdotuksista on kotimaisten yritysten digitaalisen omaisuuden vuoden lopun "realisoitumattomien voittojen" veron poistaminen.

Tällä hetkellä Japanin oikeushenkilöt ovat velvollisia maksamaan veroja digitaalisten omaisuuseriensä arvonnoususta, vaikka niitä ei olisi muunnettu fiat-valuutaksi. Tämä on toisin kuin monilla muilla lainkäyttöalueilla, joissa yrityksiä verotetaan vain silloin, kun ne myyvät tai vaihtavat digitaalista omaisuutta fiatiin.

Rahoitustarkastuksen ehdotuksen tavoitteena on vapauttaa kotimaiset yritykset realisoitumattomien voittojen vuosittaisesta verosta. Toimimalla näin virasto toivoo kannustavansa useampia yrityksiä investoimaan digitaaliseen omaisuuteen ja lohkoketjuun.

Tämä toimenpide on vastaus Japanin digitaalisen omaisuuden kannattajien vaatimuksiin verotuksen uudistamisesta. Japan Blockchain Association (JBA), valtiosta riippumaton lobbausryhmä, on kannattanut muutoksia kotimaisen digitaalisen omaisuuden teollisuuden verotaakan keventämiseksi. He ehdottivat kolmea keskeistä muutosta, joista yksi on linjassa Rahoitustarkastuksen ehdotuksen kanssa poistaa vuoden lopun realisoitumattomista tuloista kannettava digitaalista omaisuutta omistavien yritysten verotus.

Tämä FSA:n ehdotus saa todennäköisesti tukea talous-, kauppa- ja teollisuusministeriöltä sekä Japanin pääministeriltä Fumio Kishidalta, joka on ilmaissut hallituksensa sitoutumisen Web3- ja blockchain-sektoreiden tukemiseen.

Tämä siirtyminen digitaalisten omaisuuserien yritysten verouudistuksiin Japanissa heijastaa hallituksen tunnustamista blockchain-teknologian tärkeydestä ja halusta luoda suotuisampi ympäristö sen käyttöönotolle.

Lähteet:

– Financial Services Agency (FSA)

– Japan Blockchain Association (JBA)

– Talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö