Japanilaiset ohjelmistolistat: Pikmin 4 on jälleen kärjessä

Famitsun uusimmat japanilaiset fyysiset listat on julkaistu, ja ne paljastavat maan myydyimmät pelit. Pikmin 4 on jälleen kerran valloittanut kärkipaikan 34,240 5 myydyllä kopiolla. Tämä Nintendo Switch -peli hallitsee edelleen sijoituksia ja nosti viime viikon voittajan, Armored Core VI: Fires of Rubiconin, toiselle ja neljännelle sijalle PlayStation 4:llä ja XNUMX:llä.

Muita merkittäviä sijoituksia kymmenen parhaan joukkoon ovat Tears of the Kingdom viidennellä sijalla ja Mario Party Superstars yhdeksännellä sijalla. On syytä mainita, että monivuotiset suosikit, kuten Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft ja Pokémon Scarlet ja Violet, myyvät edelleen hyvin.

Laitteiston osalta Switch OLED -malli on edelleen myydyin järjestelmä, joka siirsi vielä 63,305 5 yksikköä viimeisen viikon aikana. PlayStation 48,588 seuraa tiukasti toisella sijalla XNUMX XNUMX myydyllä yksiköllä. Switch Lite on kolmannella sijalla Switch-perheessä, kun taas OG Switch -malli on neljäs.

Myös Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition ja Xbox Series X esiintyvät listalla, vaikkakin pienemmillä myyntiluvuilla. Lopulta uusi 2DS LL onnistuu myymään 37 yksikköä tällä viikolla.

Kaiken kaikkiaan tämän viikon listat havainnollistavat Nintendo Switch -pelien jatkuvaa suosiota Japanissa, ja Pikmin 4 varmistaa jälleen asemansa kärjessä.