Qualcomm toimittaa Snapdragon 5G -modeemeja Applen tulevia älypuhelimia varten

By

Mobiilisirujen toimittaja Qualcomm on sopinut teknologiajätti Applen kanssa Snapdragon 5G Modem RF Systemsin toimittamisesta älypuhelimien lanseerauksiin vuosina 2024–2026. Tämä kumppanuus tulee aikaan, jolloin Apple kohtaa haasteita Kiinassa ja sen tavoitteena on vahvistaa toimitusketjuaan muilla alueilla. . Vaikka Qualcomm ei paljastanut kaupan arvoa, asiantuntijat spekuloivat sen olevan miljardeja dollareita.

Tämä uusi sopimus perustuu Qualcommin ja Applen välillä vuonna 2019 allekirjoittamaan aiempaan sopimukseen, joka ratkaisi oikeudellisen taistelun kahden yrityksen välillä. Reutersin mukaan kauppasopimus solmitaan tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että Applen ilmoittamat tulevat iPhonet ovat viimeisiä, jotka julkaistaan ​​edellisen sopimuksen mukaisesti.

Qualcommin ja Applen yhteistyö on merkittävää siruteollisuudessa, sillä Qualcomm on johtava mobiilisirujen toimittaja, kun taas Applella on merkittävä asema älypuhelinmarkkinoilla. UBS:n analyytikot arvioivat, että Qualcomm ansaitsi noin 7.26 miljardia dollaria toimittamalla siruja Applelle vuonna 2022.

Varmistamalla Snapdragon 5G Modem RF Systemsin toimitukset Qualcommista Apple pyrkii sisällyttämään uusimman 5G-teknologian tuleviin älypuhelinmalleihinsa. Snapdragon 5G Modem RF Systems -järjestelmät tarjoavat edistyneitä ominaisuuksia ja suorituskykyä, minkä ansiosta Apple voi tarjota käyttäjilleen parempia yhteyksiä ja nopeampia tiedonsiirtonopeuksia.

Kaiken kaikkiaan tämä kumppanuus vahvistaa Qualcommin asemaa avaintoimijana mobiilisiruteollisuudessa ja varmistaa Applen pääsyn kehittyneeseen siruteknologiaan heidän tulevia älypuhelinjulkaisuja varten.

Lähteet:

– Reuters (URL: [lähdeartikkeli])