Onko olemassa Tales of Arise -anime-sovitusta? Mahdollisuuksien tutkiminen

Kriitikoiden ylistämän JRPG:n Tales of Arisen fanit odottavat innolla uutisia mahdollisesta anime-sovituksesta. Tales of Arise on valloittanut pelaajien sydämet maailmanlaajuisesti vangitsevalla kertomuksellaan ja upeilla visuaaleillaan, mukaan lukien animoidut kohtaukset tunnetulta Ufotable-studiolta.

JRPG eli japanilainen roolipeli on japanilainen videopeli, joka tunnetaan keskittyvänsä tarinoihin ja seikkailuihin fantasiamaailmoissa. Näissä peleissä on vuoropohjaista taistelua, ja niille on ominaista värikäs taideteos.

Tales of Arise kertoo tarinan Renasta, planeettasta, jota sen asukkaat ovat hallinneet 300 vuoden ajan. Peli seuraa kahden henkilön, Alphenin ja Shionnen, matkoja, jotka yrittävät muuttaa kohtaloaan ja kirjoittaa tulevaisuutensa uudelleen.

Vaikka Tales of Arise -sarjassa on rikas perintö videopelejä, joista osa on mukautettu OVA- ja TV-sarjoiksi, fanit jäävät miettimään, onko Tales of Arisen anime-sovitus työn alla. Äskettäisessä haastattelussa Tales-sarjan tuottaja Yusuke Tomizawa totesi, että syyskuun 3. päivänä 2023 ei ole välittömiä suunnitelmia Tales of Arise -anime-sovituksesta.

Tomizawa selitti, että peli oli suunniteltu interaktiiviseksi kokemukseksi, ja pelattavuus, hahmojen vuorovaikutus ja pelaajavalinnat ovat olennainen osa sen viehätystä. Nämä elementit eivät välttämättä muutu saumattomasti animaatiosarjaksi.

Tomizawa kuitenkin ilmaisi joukkueen avoimuuden mahdolliselle anime-muokkaukselle tulevaisuudessa. Vaikka tällä hetkellä ei ole konkreettisia suunnitelmia, fanit voivat silti toivoa mahdollista anime-sovitusta ja odottaa virallisia ilmoituksia Bandai Namcolta tai Ufotablelta, jotka molemmat ovat mahdollisia studioita animoida Tales of Arise.

Sillä välin fanit voivat jatkaa uppoamista Tales of Arisen rikkaaseen tarinankerrontaan ja eloisaan universumiin kokemalla pelin omakohtaisesti. Anime-sovituksen puuttuminen saattaa saada fanit kaipaamaan enemmän, mutta painopiste on edelleen mukaansatempaavan pelikokemuksen tarjoamisessa.

