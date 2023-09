Apple-asiakkaat joutuvat maksamaan 20 puntaa iPhonen latausportin vaihdosta

By

Apple aikoo muuttaa iPhonensa latausportin ja kaapelit ensimmäistä kertaa 11 vuoteen EU-säädösten mukaisiksi. Euroopan unionin laki edellyttää, että kaikissa puhelimissa on käytettävä USB-C-standardia, ja Applen odotetaan ottavan tämän standardin käyttöön tulevissa iPhone-malleissaan. Tämä muutos maksaa kuitenkin asiakkaille.

Uusi latauskaapeli ei ole yhteensopiva nykyisten latauspalikoiden kanssa, joita monet iPhonen omistajat käyttävät. Tämän seurauksena uudet iPhonen omistajat saattavat joutua ostamaan 19.99 punnan verkkolaitteen erikseen. Tämä lisäkustannus lisää uusimpien iPhone-mallien jo ennestään korkeita kustannuksia, kun iPhone 15 on lähellä 2,000 XNUMX puntaa.

Applen päätös olla käyttämättä virtasovittimia uusissa iPhoneissa on yritys vähentää elektroniikkajätettä. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että asiakkaat, jotka päivittävät vanhemmista malleista, huomaavat, että heidän nykyiset sovittimet eivät toimi uusien laitteiden kanssa. Tämä muutos saattaa aiheuttaa turhautumista, koska vanhempaa USB-standardia käytetään edelleen laajalti.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Applen kerrotaan rohkaisevan myymälän henkilökuntaa myymään seinäsovittimia uusien iPhone-puhelimien rinnalle. Yhtiö on jo siirtänyt uusimmat iPadit ja kannettavat tietokoneet USB-C-liitäntöihin, ja iPhone on seuraava laite, jolle tämä muutos tehdään.

USB-C-portti tarjoaa nopeammat latausnopeudet ja tiedonsiirrot vanhempaan USB-A-porttiin verrattuna. Vaikka monien ihmisten vanhemmat iPhone-lataussovittimet käyttävät USB-A-porttia, uusien iPhonejen odotetaan sisältävän USB-C-standardin kaapelin molemmissa päissä.

Huolimatta mahdollisista haitoista ja lisäkustannuksista asiakkaille, Apple soveltaa tätä latausportin muutosta maailmanlaajuisesti. Ensi vuoden loppuun mennessä kaikkien Euroopan unionissa myytävien puhelimien on omaksuttava USB-C-standardi.

Analyytikot spekuloivat, että tämä muutos voi vaikuttaa iPhonen myyntiin, koska mahdolliset ostajat voivat viivästyttää päivityksiään. Halvimpien iPhone 15 -mallien hinnan odotetaan pysyvän 849 punnassa, mutta analyytikot ennustavat, että kalliimmissa "Pro" -malleissa hinta nousee.

Kaiken kaikkiaan Applen päätös noudattaa latausportin vaihtoa koskevia EU:n säännöksiä saattaa asettaa asiakkaille haasteita, mutta se on linjassa maailmanlaajuisten pyrkimysten kanssa standardoida laitteiden liitettävyys.

Määritelmät:

– USB-C: USB-C (tai USB Type-C) on yleinen lataus- ja tiedonsiirtostandardi, joka tarjoaa nopeamman nopeuden vanhempaan USB-A-standardiin verrattuna.

– USB-A: USB-A on tavallinen USB-portti, jota on käytetty laajalti lataamiseen ja tiedonsiirtoon tietokoneissa, autoissa ja lataussovittimissa.

Lähteet:

– Lähteitä ei ole annettu.