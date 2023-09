Kun Applen myydyimmän tuotteen, iPhonen, uusin versio julkaistaan, vain muutaman tunnin päässä, jännitys lisääntyy. Huolimatta EU:n ja Kiinan painostuksesta viime viikkoina, Apple hallitsee edelleen älypuhelinmarkkinoita. Maailmanlaajuinen älypuhelinmyynti on kuitenkin laskenut, ja paljon odotetut Applen virtuaalitodellisuuskuulokkeet tulevat saataville vasta ensi vuonna. Kuulokkeiden hinnan odotetaan olevan 3,500 2,780 dollaria (2,749,220.022 XNUMX puntaa) tai vastaavaa Nigerian valuutassa XNUMX XNUMX XNUMX ₦.

Sillä välin Applen harrastajat odottavat innolla 16. sukupolven iPhonen julkistamista. Se on laite, joka on mullistanut älypuhelinmarkkinoiden julkaisunsa vuonna 2007. Huolimatta Applen virallisten esikatselujen puutteesta, Google-hakutuloksia on jo lähes viisi miljardia haulla " iPhone 15." Spekulaatiot ja vuodot viittaavat siihen, että uudet mallit ovat kevyempiä, ja niissä on parannettu siru, parempi akunkesto, parannetut kameraominaisuudet ja titaanirunko.

Yksi syy älypuhelinten myynnin hidastumiseen maailmanlaajuisesti on se, että kuluttajat pitelevät laitteitaan pidempään. Tämä ei johdu vain kustannuksista, vaan myös siitä, että päivityshalu on vähentynyt. Älypuhelinasiantuntija Ben Wood uskoo, että Apple on ymmärtänyt, että pelkkä iPhonen suurten määrien ylläpitäminen on merkittävä saavutus.

Vuotuisessa syyskuun tapahtumassa Applen odotetaan esittelevän uutta iPhonea teatterimaisesti, korostaen yhtiön suorituskykyä. Yksi merkittävä fyysinen kehitys iPhone 15:ssä on kuitenkin USB-C-latauskaapeliportin sisällyttäminen. Tämä helpottaa iPhonen yhdistämistä muihin USB-C:tä käyttäviin laitteisiin, toisin kuin iPhonessa tällä hetkellä käytössä oleva salamakaapeli.

Vaikka Apple väittää, että tuotteiden vaihtaminen johtaa suurempiin innovaatioihin, EU on velvoittanut, että kaikki kannettavat laitteet ovat yhteensopivia yleislaturin kanssa joulukuuhun 2024 mennessä. Kiinan hallitus on myös hiljattain kieltänyt iPhonet valtion omistamissa rakennuksissa turvallisuussyistä, mikä on aiheuttanut Applen osakekurssin vaihdella. Siitä huolimatta iPhone-puhelimilla on edelleen suuri kysyntä, erityisesti Afrikassa, missä käytettyjen iPhonejen suosio on kasvanut niiden keskuudessa, joilla ei ole aiemmin ollut niihin varaa.

Kun Apple valmistautuu julkaisemaan iPhone 15:n, kysymys jää: kuinka paljon kuluttajat todella tarvitsevat tai haluavat uusinta iPhonea? Vain aika näyttää.

