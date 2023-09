Apple julkistaa iPhone 15:n: Ominaisuudet, hinnat ja julkaisupäivä

Apple on äskettäin julkistanut paljon odotetun iPhone 15 -malliston erityistapahtumassa Steve Jobs Theatressa Cupertinossa, Kaliforniassa. Uudet iPhone 15 -mallit julkaistaan ​​Aotearoassa (Uusi-Seelanti) 22. syyskuuta, ja niiden hinnat alkavat 1649 NZ dollarista vakiomallista, 2099 NZ dollarista Prosta ja 2499 dollarista Pro Maxista.

Tapahtuman aikana Apple esitteli myös uusimmat Apple Watch -mallit, joissa on uusi eleohjausominaisuus. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat suorittaa erilaisia ​​toimintoja napauttamalla peukaloaan ja etusormeaan yhdessä.

Mielenkiintoista on, että iPhone 15 -sarja lanseerattiin samoilla perushinnoilla kuin edellinen iPhone 14 -sarja Yhdysvalloissa. Kuitenkin Uudessa-Seelannissa iPhone 15:n perushinta on 50 NZ $ korkeampi kuin iPhone 14:n. iPhone 15 Pron julkaisuhinta on 100 NZ $ korkeampi kuin iPhone 14 Pron, ja uusien Plus- ja Pro Max -mallien julkaisuhinta on noussut. 300 NZ$ verrattuna viime vuoden malleihin.

Yksi iPhone 15 -sarjan merkittävistä ominaisuuksista on USB-C-porttien käyttöönotto latausta varten. Tämä siirto tapahtuu sen jälkeen, kun Euroopan unioni hyväksyi lainsäädännön, joka edellyttää kaikkien pienten laitteiden, mukaan lukien älypuhelimet, käyttämään USB-C-latausta vuoteen 2024 mennessä. Tämän muutoksen myötä sama johto, joka lataa iPhonea, voi ladata myös useimpia nykyaikaisia ​​Android-puhelimia ja muita laitteita. Lisäksi se mahdollistaa käänteisen latauksen, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat ladata lisävarusteita, kuten AirPods-kotelonsa, suoraan iPhonesta.

Värien osalta iPhone 15 -standardi- ja Plus-mallit tulevat saataville vaaleanpunaisena, keltaisena, sinisenä, vihreänä ja mustana. iPhone 15 Pro- ja Pro Max -malleissa on musta, valkoinen, sininen ja luonnontitaanivaihtoehtoja. Toisin kuin joissakin vastaavissa Android-puhelimissa, tavallisissa iPhone 15 -malleissa ei kuitenkaan ole aina päällä olevaa näyttöä tai 120 Hz:n näyttöä.

iPhone 15 Pro -malleissa on kevyt ja kestävä titaanikuori, joka korvaa aiemmissa malleissa käytetyn ruostumattoman teräksen. Lisäksi puhelimen kyljessä oleva mykistyskytkin on korvattu ohjelmoitavalla toimintopainikkeella.

Kaiken kaikkiaan iPhone 15 -sarja tarjoaa uusia ominaisuuksia, korkeampia hintoja joillekin malleille ja kätevän USB-C-latauksen. Vaikuttavilla teknisillä ominaisuuksillaan ja päivitetyillä malleilla nämä uudet iPhonet kiinnittävät varmasti sekä Applen harrastajien että tekniikan ystävien huomion.

