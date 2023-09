Mitä odottaa Applen iPhone 15 Prolta ja iPhone 15 Pro Maxilta

Applen tulevat iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max säilyttävät samat tallennuskapasiteettivaihtoehdot kuin edeltäjänsä, iPhone 14 Pro -mallit. Taiwanilaisen tutkimusyhtiö TrendForcen mukaan sekä iPhone 15 Pro että iPhone 15 Pro Max ovat saatavilla 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt ja 1 Tt tallennusversioina.

Lisäksi tutkimusyhtiö ehdottaa, että iPhone 15 Pro -malleissa on 8 Gt:n suurempi RAM-kapasiteetti verrattuna 6 Gt iPhone 14 Pro -malleihin. Tämä RAM-muistin lisäys voi parantaa suorituskykyä, varsinkin kun kyse on moniajosta. Toisaalta alempien iPhone 15- ja iPhone 15 Plus -malleissa odotetaan olevan 6 Gt RAM-muistia.

TrendForce ennustaa, että iPhone 15 Pro alkaa 999 dollarista, joka on sama kuin iPhone 14 Pron lähtöhinta. He kuitenkin odottavat, että iPhone 15 Pro Maxin lähtöhinta on 1,199 100 dollaria, mikä on 14 dollaria korkeampi kuin edeltäjänsä, iPhone XNUMX Pro Max.

Muita huhuttuja iPhone 15 -sarjan ominaisuuksia ovat USB-C-portti ja Dynamic Island, ja Pro-malleihin odotetaan lisäpäivityksiä, kuten titaanikehys, mukautettava Action-painike, A17 Bionic -siru, Wi-Fi 6E -tuki ja periskooppilinssi, joka pystyy jopa 6x optiseen zoomiin iPhone 15 Pro Maxissa.

Apple julkistaa iPhone 15 -sarjan virallisesti tapahtumassa, joka on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 12. syyskuuta klo 10 Tyynenmeren aikaa. Tapahtuma lähetetään suorana YouTubessa, Applen verkkosivuilla ja Apple TV:n Apple Events -sovelluksessa.

Lähteet: TrendForce

Määritelmät: RAM – Random Access Memory

USB-C-portti – yleinen liitäntästandardi lataamiseen ja tiedonsiirtoon

Dynaaminen saari – Teknologia, joka mahdollistaa mukautettavien virtuaalisten painikkeiden näyttämisen iPhonen näytöllä

Titaanirunko – Kestävyydestään tunnetusta titaanista valmistettu rakenneosa puhelimen suunnittelussa

A17 Bionic -siru – Applen kehittämä järjestelmä sirulle parantamaan suorituskykyä ja tehokkuutta

Wi-Fi 6E – Wi-Fi-standardin uusin versio, joka tarjoaa nopeamman ja suuremman kapasiteetin

Periskooppiobjektiivi – Teleobjektiivityyppi, joka käyttää prismaa suurempaan optiseen zoomaukseen lisäämättä puhelimen paksuutta