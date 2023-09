Voiko iPhone 15 Pro Max päihittää Samsung Galaxy S23 Ultran kameran suorituskyvyltään?

By

Samsung Galaxy S23 Ultraa on pidetty laajalti yhtenä markkinoiden parhaista kamerapuhelimista. Tulevan iPhone 15 Pro Maxin huhutaan kuitenkin pyrkivän kärkeen, ja sillä on yksi keskeinen ominaisuus, joka voi tehdä kaiken eron.

Kun on kyse kameran suorituskyvystä, zoomausominaisuuksilla on ratkaiseva rooli. Galaxy S23 Ultran vaikuttava 10x optinen zoomi erottaa sen kilpailijoistaan, mukaan lukien iPhone 14 Pro ja 14 Pro Max, jotka tarjoavat vain 3x telekameran. Jopa vanhempi Galaxy S22 Ultra ylitti iPhone 14 Pron vertailussa. On selvää, että lisäzoomausalue muuttaa huomattavasti kuvanlaatua.

Huhut viittaavat siihen, että iPhone 15 Pro Max saattaisi ottaa käyttöön 10x periskooppitelekameran kilpailemaan Galaxy S23 Ultran zoomausominaisuuksista. Yhdessä suuremman anturin kanssa tämä päivitys tarjoaa mahdollisuuden tuottaa entistä parempia kuvia. On kuitenkin ristiriitaisia ​​huhuja, jotka viittaavat siihen, että iPhone 15 Pro Maxin optinen valikoima voisi olla sen sijaan 6x. Siitä huolimatta monet ovat toiveikkaita, että Apple todellakin valitsee laajemman 10x optisen zoomin.

Valokuvauksen lisäksi 10x periskooppitelekameran lisääminen hyödyttäisi myös videokuvausta. Sen avulla käyttäjät voivat päästä lähemmäksi kohteita liikkumatta fyysisesti, sekä mahdollistaisi rajaus- ja panorointitehosteet jälkieditoinnin aikana videonmuokkausohjelmistolla. Lisäksi iPhone 15 Pro -sarjan odotetaan sisältävän tehokkaan A17 Bionic -sirun, joka voisi mahdollisesti tukea 8K-videotallennusta. Tämä tarjoaisi käyttäjille entistä enemmän joustavuutta korkearesoluutioisten videoiden jälkimuokkauksessa ja tulostamisessa ilman merkittävää yksityiskohtien menetystä.

8K-videoiden tallentaminen vaatii kuitenkin huomattavan määrän tallennustilaa. Tämän vuoksi Applen huhutaan tarjoavan 2 Tt:n tallennusvaihtoehtoa iPhone 15 Pro -sarjalle, mikä on suurin iPhonen koskaan nähty tallennuskapasiteetti. 8K-videoiden lisääntynyt tarkkuus edellyttää suurempia tiedostokokoja, minkä vuoksi tarvitaan näin merkittävä tallennustilan päivitys.

Kaikki nämä ominaisuudet ja päivitykset maksavat kuitenkin. IPhone 15 Pro -malliston hinnan odotetaan olevan korkeampi kuin edeltäjänsä, ja huhut viittaavat vähintään 100 dollarin korotukseen ja mahdollisesti jopa 200 dollarin palkkioon. Siitä huolimatta monet harrastajat ja ammattilaiset odottavat innolla iPhone 15 Pro Maxin kameran suorituskykyä ja toivovat 10x telekameran kilpailevan Samsung Galaxy S23 Ultran kanssa.

Lähteet: Tom's Guide, Technizo