Apple Event 2023: Mitä odottaa iPhone 15 Pro Maxilta

Odotettu Apple-tapahtuma 2023 on vain muutaman päivän päässä, ja iPhone 15 Pro Maxia koskevat spekulaatiot ovat kaikkien aikojen huipussaan. Sen hinnasta ja kameran ominaisuuksista suunnitteluun ja siruun on monia jännittäviä ominaisuuksia, joita odottaa. Se julkaistaan ​​12. syyskuuta 2023, ja tässä on yhteenveto siitä, mitä iPhone 15 Pro Max tarjoaa.

Suunnittelusta alkaen huhut viittaavat siihen, että iPhone 15 Pro Maxissa on ohuemmat kehykset, joiden paksuus on vain 1.5 mm. Lisäksi sen ruostumattomasta teräksestä valmistetun rungon huhutaan luopuvan kevyemmälle titaanirungolle, joka painaa 221 grammaa. Pro-versioissa voi myös olla kaarevat reunat ja USB-C-tyyppinen latausportti.

Näytön suhteen iPhone 15 Pro Maxin odotetaan sisältävän 6.7 tuuman Super Retina XDR -näytön, jossa on Dynamic Island -lovi, mikä tarjoaa käyttäjille visuaalisesti upean kokemuksen.

Kameran on tarkoitus saada merkittävä päivitys, ja huhut viittaavat 48 megapikselin laajakulmaobjektiiviin, 12 megapikselin ultralaajakulmaobjektiiviin ja 12 megapikselin periskooppiteleobjektiiviin, jossa on 5x tai 6x säädettävä zoom. Lisäksi iPhone 15 Pro Maxissa voi olla uusia Sonyn valmistamia antureita, jotka parantavat hämärässä kuvaamista, mukaan lukien 1/1.14 tuuman anturi. Edessä olevan 12 megapikselin TrueDepth-kameran odotetaan parantavan selfie- ja Face ID -ominaisuuksia.

IPhone 15 Pro Maxin virtalähteenä on A17 Bionic -piirisarja, jonka sanotaan olevan päivitys edeltäjästään. Tämän 3 nm:n prosessiin rakennetun piirisarjan odotetaan tarjoavan vaikuttavaa suorituskykyä. Geekbench 3019:n yhden ytimen pistemäärä on 7860 ja moniytiminen 6. Laitteessa voi myös olla 8 Gt RAM-muistia ja suurempi akku kuin iPhone 14 Pro Max, jossa on uusin iOS 17.

Vaikka vuodot viittaavat siihen, että iPhone 15 Pro Max tulee olemaan kalliimpi kuin edeltäjänsä, lähtöhinnalla 1299 dollaria, on tärkeää huomata, että nämä ovat spekulatiivisia yksityiskohtia. Apple saattaa myös esitellä uusia värivaihtoehtoja korostaakseen titaanikehystä, mukaan lukien mahdollisesti hopeanharmaa, avaruusmusta, titaaniväri ja tummansininen.

Kuten aina, on parasta odottaa virallista julkistamista Apple-tapahtumassa saadaksesi tarkat tiedot iPhone 15 Pro Maxista. Merkitse kalenteriisi 12 ja pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja.

