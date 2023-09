Uusi iPhone 15 julkistetaan: mitä odottaa

By

Apple aikoo esitellä uusimmat lippulaiva-älypuhelimensa julkaisutapahtumassaan nimeltä "Wanderlust". Teknologiajätti julkistaa uudet iPhone 15:n ja iPhone 15 Pron ja päivittää viime vuoden iPhone 14 -malleja. Tapahtuma tulee Applelle ratkaisevalla hetkellä, sillä uusien älypuhelimien maailmanlaajuinen kysyntä on alhaisimmillaan kymmeneen vuoteen. iPhonen valmistaja isännöi tapahtumaa Steve Jobs Theatressa Apple Parkissa Kaliforniassa. Pääpuheenvuoro lähetetään suorana YouTubessa.

IPhone 15 julkaistaan ​​perjantaina 22. syyskuuta, ja ennakkotilaukset alkavat 15. syyskuuta. Apple julkaisee todennäköisesti kaksi iPhone 15 Pro -mallia – yhden normaalikokoisen mallin, jossa on 6.1 tuuman näyttö ja suuremman. iPhone 15 Pro Max 6.7 tuuman näytöllä. Odotettavissa on myös iPhone 15 ja iPhone 15 Plus, hieman vähemmän tehokkaita älypuhelimia.

Uudessa iPhone 15:ssä odotetaan olevan päivitetty mikrosiru, A17 Bionic, joka tarjoaa tehokkaamman prosessorin ja parantaa akun käyttöikää. Pro-malleihin rakennetaan titaanirunko kevyempiä ja kestävämpiä laitteita varten. Kaikissa iPhone 15 -malleissa huhutaan olevan mukautuva näyttö, jossa puhelimen yläosassa on rei'ityskamera, mikä poistaa "lovin" muotoilun.

Kamerapäivitysten odotetaan olevan iPhone 15:n julkaisun keskipiste. Aloitustason malleissa on tehokkaampi laajakulmakamera, kun taas Pro-malleissa saattaa olla "periskooppi"-kameran linssi, joka parantaa zoomausominaisuuksia. Lisäksi puhelimen kyljessä oleva mykistyspainike voidaan korvata ohjelmoitavalla "toimintopainikkeella".

Uusi iPhone 15 käyttää myös USB-C-latauskaapelia EU-lain mukaan laturien standardoimiseksi ja sähköisen jätteen torjumiseksi. Uusi kaapeli saattaa tehdä vanhoista kaapeleista käyttökelvottomia lataamiseen. Apple Watch Series 9:n odotetaan myös julkaistavan, sekä mahdollisia päivityksiä Apple Watch Ultra- ja AirPod-kuulokkeisiin.

IPhone 15:n hintatietoja ei ole vielä julkaistu.

